كايرز: سنفقد مبخوت والتاريخ لا يشعرنا بالضغوط

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

أعلن مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايرز أن فريقه سيفقد خدمات المهاجم الدولي علي مبخوت في لقاء اليوم أمام شباب الأهلي على لقب كأس السوبر لكرة القدم، مشيراً إلى أن بقية اللاعبين جاهزون لخوض اللقاء وأنهم في حالة بدنية وذهنية جيدة للمواجهة المنتظرة، مؤكداً أن الحقيقة التاريخية بعدم فوز الجزيرة بكأس السوبر حتى الآن والخسارة في أربعة نهائيات لا يضع أي ضغوط عليهم وأن ذلك لا يمثل أي تأثير سلبي عليهم.



وقال في المؤتمر الصحافي إن «مواجهة اليوم ستكون الرابعة لفريقه خلال 11 يوماً فقط»، وأضاف: «لاعبو فريقي يفضلون نوعية هذه المباريات المضغوطة، بالتأكيد سنعمل على تحقيق اللقب، بالنسبة لنا نحن سعداء أن نكون طرفاً في هذه المواجهة وأشعر مثل لاعبي فريقي بالحماس لخوض هذه المباراة التي تجمعنا بفريق قوي مثل شباب الأهلي».

مدرب الجزيرة:

• مواجهة اليوم ستكون الرابعة لفريقه خلال 11 يوماً فقط.

أوليفيرا: مواجهة صعبة



قال لاعب الجزيرة، البرازيلي برونو دي أوليفيرا في مؤتمر صحافي: «إن مواجهة شباب الأهلي في كأس السوبر مساء اليوم ستكون صعبة نظراً لأن منافسهم فريق قوي، لكنه أكد في المؤتمر جاهزيتهم لتقديم أفضل ما لديهم في المواجهة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news