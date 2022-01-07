مهدي علي: لا أسرار بين شباب الأهلي والجزيرة

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

قال مدرب فريق شباب الأهلي، مهدي علي إنه لا توجد أي أسرار بين فريقه ونظيره الجزيرة في مواجهة اليوم، في استاد هزاع بن زايد، على لقب كأس السوبر لكرة القدم، لكون الفريقين تواجها قبل شهرين، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن فريقه يعاني من بعض الغيابات لكنه يعمل على أن يكون البدلاء في مستوى الغائبين، مشيراً إلى إمكانية مشاركة عمر عبدالرحمن «عموري» وفقاً لجاهزيته قبل اللقاء.

وأوضح في المؤتمر الصحافي أن فريقه يسعى لتحقيق اللقب للمحافظة عليه في خزائنه، وأنهم يملكون الرغبة الكافية لتحقيق الفوز على الجزيرة، وقال: «مثل هذا النوع من المباريات يتطلب الكثير من الالتزام في الجانب التكتيكي وأهمية التركيز والهدوء والتعامل بحذر».

• نعاني بعض الغيابات ونأمل أن يكون البدلاء في مستوى الغائبين.



• مشاركة عمر عبدالرحمن «عموري» مرهونة بجاهزيته قبل اللقاء.

ماجد ناصر: الفريقان كتاب مفتوح

قال حارس مرمى شباب الأهلي، ماجد ناصر إن مواجهة الجزيرة في غضون شهرين تجعل كلاً من الطرفين كتاباً مفتوحاً للطرف الآخر، وأنهم في الوقت نفسه سيعملون على تقديم كل ما لديهم في سبيل التتويج بلقب المسابقة، وأضاف في المؤتمر الصحافي: «يجب أن نكون في كامل تركيزنا طوال وقت اللقاء حتى نحقق مبتغانا وهو حصد أول ألقاب الموسم».

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