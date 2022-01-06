أسعار تذاكر مباراة السوبر بين شباب الاهلي والجزيرة.. تصل إلى 600 درهم

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

حددت رابطة دوري المحترفين أسعار تذاكر مباراة كأس السوبر بكرة القدم للموسم الرياضي الحالي 2021-2022، المقررة الساعة 7.45 من مساء يوم غد الجمعة على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، بين فريقي الجزيرة بطل الدوري وشباب الاهلي بطل كأس رئيس الدولة، حيث تضمت 6 فئات وتصل إلى 600 درهم.

وتبدأ الأسعار من 20 درهما لأقل فئة التي يجلس فيها الجمهور خلف المرمى، ثم فئات 30 درهما على جانبي الملعب حسب رغبة المشجع لأحد الفريقين، ثم 50 درهما في زواية الملعب القريبة من المرمى التي توفر رؤية أفضل.

كما شملت التذاكر فئة 100 درهم البريميوم، وفئة "في اي بي" بـ150 درهم، وفئة "في اي بي" الأعلى بـ600 درهم التي تأتي قريبة من المنصة الرئيسية ويتوفر فيها خدمة الباركينغ.

وتوفر الرابطة خدمة حجز التذاكر على الموقع الرسمي على الرابط:

https://al-ain.platinumlist.net/event-tickets/82778/al-jazira-fc-vs-shabab-al-ahli-fc/ticket-office?id_event_show=732282

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