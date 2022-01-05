تعيين حكم مباراة السوبر بين الجزيرة وشباب الأهلي

المصدر: منصور السندي-دبي

علمت" الإمارات اليوم" أن لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم، قررت تعيين طاقم تحكيم بقيادة حكم الساحة سلطان عبد الرزاق المرزوقي لإدارة مباراة كأس السوبر المقررة الجمعة (7-1-2022)، بين فريقي الجزيرة بطل الدوري وشباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة، على استاد هزاع بن زايد في العين.

ويتمتع المرزوقي بخبرة كبيرة في إدارة المباريات الكبيرة والمهمة نظرا لكونه كان ضمن الحكام النخبة في القارة الآسيوية، وسبق له إدارة العديد من المباريات الدولية سواء من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أو الاتحاد الدولي للعبة.

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