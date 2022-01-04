208 ملايين يورو القيمة السوقية للدوري الإماراتي مع انطلاق 2022

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

صدرت مع بداية العام الجديد 2022 الأرقام المحدثة للقيمة السوقية للاعبي وأندية الدوري الإماراتي للمحترفين لكرة القدم على ضوء بيانات " ترانسفير ماركت" الموقع العالمي المتخصص في صفقات اللاعبين والقيمة السوقية للأندية والدوريات، وبلغت القيمة السوقية للدوري الإماراتي 208.58 ملايين يورو.

و ينشط في الدوري الإماراتي 490 لاعبا مسجلين ضمن 14 فريقا، منهم 145 لاعبا بين أجانب ومقيمين، و345 لاعبا مواطنا بنسبة مئوية 29.6 للأجانب والمقيمين و 70.4 للمواطنين، أما بخصوص اللاعب الأعلى قيمة سوقية في الدوري الإماراتي فهو اللاعب الكونجولي لابا كودجي الذي تبلغ قيمته السوقية 5 ملايين يورو.

و تؤكد البيانات أن الشارقة هو النادي الأعلى قيمة سوقية بواقع 24.03 مليون يورو يليه العين بواقع 23.77 مليون، ثم النصر بـ 19.61 مليون يورو ثم الوحدة بـ 19.10 مليون، ثم الجزيرة بواقع 19.02 مليون ثم الوصل بـ 18.82 مليون يورو، ثم شباب الأهلي بقيمة سوقية للاعبيه تبلغ 16.88 مليون يورو، ثم بني ياس بقيمة سوقية تبلغ 15.49 مليون، ثم اتحاد كلباء بـ 12.54 مليون، وخورفكان بـ 12.37 مليون، ثم عجمان بقيمة سوقية 10.70 مليون، ثم الإمارات بـ5.62 مليون، والعروبة بـ5.51 مليونن، ثم الظفرة ب 5.17 مليون يورو.

و بالنسبة لمعدل العمر للاعبين في كل فريق فإن الوحدة والعين صنف لاعبوهما بأنهما الأصغر من حيث متوسط العمر بواقع 25.1 سنة، ثم الإمارات بواقع 25.3 سنة، والعروبة والشارقة بـ 25.5 سنة.. أما الفريقان الأعلى من حيث متوسط عمر اللاعبين فهما الظفرة وشباب الأهلي بمعدل 27 سنة.

تجدر الإشارة إلى ان الدوري السعودي تبلغ قيمته السوقية 349.93 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة السوقية للدوري الياباني 292.35 مليون يورو، وتقدر القيمة السوقية للدوري القطري بـ 180.73 مليون يورو، والدوري الكوري ب 162.25 مليون يورو.

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