«نخلة جميرا» تتصدر أعلى صفقات الشقق والفلل في دبي حتى نهاية سبتمبر

أعدت منصة «بروبرتي فايندر» العقارية، بيانات حول مجموعة من أبرز الصفقات العقارية، من حيث القيمة في السوق العقارية منذ بداية عام 2026، تشمل الشقق والفلل وقطع الأراضي في عدد من إمارات الدولة.

وقال الرئيس التنفيذي للإيرادات لدى «بروبرتي فايندر»، شريف سليمان: «تشير الصفقات العقارية الأعلى قيمة في السوق العقارية الإماراتية منذ بداية عام 2026، إلى سوق أصبحت فيها الشريحة العليا أكثر عمقاً وتركزاً، فيما راوحت أعلى صفقات الشقق في دبي بين 60 و98 مليون درهم، بقيادة (نخلة جميرا)، فيما راوحت صفقات الفلل بين 70 و170 مليون درهم، مع تصدر (نخلة جميرا) مجدداً».

وأضاف: «أما قيم صفقات الأراضي في دبي، فراوحت بين 70 مليون درهم و147.13 مليوناً لأعلى صفقة مسجلة في (جميرا)»، لافتاً إلى أن هذه الأرقام تأتي من مجتمعات سكنية رئيسة عدة، ولا تستند إلى صفقة استثنائية واحدة.

وتابع سليمان: «تعد أبوظبي الأقرب إلى دبي في الشريحة العقارية الفاخرة، لاسيما في سوق الفلل»، مشيراً إلى تصدر جزيرة السعديات صفقات الشقق بقيمة 45 مليون درهم، فيما تتركز أعلى قيم الأراضي في جزيرتي (ياس) و(الريم) بواقع 50 مليون درهم لكل منهما».

ولفت سليمان إلى تسجيل رأس الخيمة أكبر تفاوت بين صفقاتها البارزة، إذ بلغت قيمة إحدى صفقات الشقق في جزيرة المرجان 34 مليون درهم، فيما سجلت صفقة فيلا في ميناء العرب 17 مليون درهم، وهما أعلى بكثير من بقية الصفقات، موضحاً أن ذلك يشير إلى تسارع إعادة تسعير المواقع الساحلية المتميزة في الإمارة، مع بقاء السوق الأوسع أكثر إتاحة.

وتابع سليمان: «أما الشارقة فتتميز بتقارب قيم صفقاتها الأعلى، مع فروق محدودة بين أبرز مناطقها، إذ تصل أعلى قيمة للشقق إلى 5.8 ملايين درهم، وللفلل إلى نحو 12 مليون درهم، وللأراضي إلى 12 مليون درهم، فيما تتصدر مدينة تلال فئتي الشقق والفلل».

شريف سليمان:

• الصفقات العقارية الأعلى قيمة في الإمارات خلال 2026 تظهر سوقاً أصبحت الشريحة العليا فيها أكثر عمقاً وتركزاً.