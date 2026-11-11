حتى بعد الموت.. برشلونة يفتح أبواب كامب نو لرماد مشجعيه

يخطط نادي برشلونة الإسباني للحفاظ على علاقته بمشجعيه حتى بعد رحيلهم عن الحياة، في خطوة قد تبدو تجسيداً لمعنى الوفاء تجاه جماهيره.

ورغم أن الفكرة تبدو في ظاهرها لفتة إنسانية جميلة، فإن أبعادها الاقتصادية قد تدفعك إلى النظر إليها من زاوية مختلفة قليلاً. فإذا كنت من عشاق ملعب «كامب نو» وأجوائه الصاخبة وهدير مدرجاته، فقد أصبح بإمكانك الآن حجز مكان لإيداع رمادك داخل الملعب، مقابل بضعة آلاف من اليوروهات.

المشروع الذي أعلن عنه برشلونة بالتزامن مع أعمال تطوير ملعب «كامب نو»، يحمل اسم «ميموريال إف سي برشلونة»، ويضم 26 ألف حجرة مخصصة لإيداع رماد المشجعين بعد وفاتهم، بحسب الموقع الرسمي.

وتبلغ تكلفة الاحتفاظ بمكان لمدة 10 سنوات 2490 يورو، فيما تصل إلى 6000 يورو لمدة 50 عاماً، إلى جانب رسوم صيانة سنوية قدرها 70 يورو.

أما الراغبون في ضمان مكان دائم، فسيتعين عليهم دفع 10 آلاف يورو، مع إمكانية إضافة لوحة تذكارية مقابل 490 يورو أخرى.