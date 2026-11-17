كشف تقرير جديد حول السوق العقارية في دبي، صدر أمس، أن قطاع العقارات الفاخرة في الإمارة سجل مبيعات عقارية على الخريطة (مشاريع قيد الإنشاء) بقيمة 77.93 مليار درهم، مستحوذة على 91.35% من الإجمالي (85.3 مليار درهم)، وذلك للعقارات التي تتجاوز أسعارها خمسة ملايين درهم، خلال الشهور الـ10 الأولى من عام 2026.

وأظهر تحليل، أجرته شركة «إف إيه إم» العقارية «fäm» (فام) لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن المشترين دفعوا متوسط 12.1 مليون درهم للوحدة من 6441 وحدة سكنية، شملت الفلل، وشققاً، ومنازل «تاون هاوس» (منازل متلاصقة) في السوق الأولية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2026.

كما باع المطورون العقاريون 533 وحدة سكنية فاخرة جاهزة بقيمة إجمالية بلغت 7.37 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها، ليصل إجمالي مبيعات العقارات الفاخرة إلى 85.3 مليار درهم من خلال 6974 صفقة.

وبحسب التحليل، استحوذت الفلل على 57% من قيمة مبيعات العقارات الفاخرة التي طرحها المطورون «على الخريطة» بواقع 3384 صفقة بلغت قيمتها 44.45 مليار درهم، مقارنة بـ2513 صفقة بيع شقق بقيمة 29.67 مليار درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إف إيه إم» العقارية، فراس المسدي: «تواصل سوق العقارات الفاخرة إظهار مرونتها، مع استمرار ثقة المستثمرين بمستقبل دبي على المدى الطويل واحدةً من الوجهات العقارية الرائدة عالمياً».

وتوزعت الاستثمارات على مختلف فئات السوق الفاخرة، حيث سجلت الفئة السعرية «بين خمسة ملايين و10 ملايين درهم» أعلى حجم وقيمة للمبيعات، بواقع 4114 صفقة بلغت قيمتها 27.54 مليار درهم.

وفي أعلى مستويات السوق الفاخرة، بيعت 13 شقة تجاوز سعر كل واحدة منها 100 مليون درهم بقيمة إجمالية بلغت 2.42 مليار درهم، وبمتوسط سعر وصل إلى 186.5 مليون درهم للشقة الواحدة.

أما في الفئة السعرية «بين 50 مليوناً و100 مليون درهم»، فقد تم بيع 50 فيلا و48 شقة ومنزلين «تاون هاوس»، بقيمة إجمالية بلغت 6.41 مليارات درهم، وبمتوسط 64.1 مليون درهم للوحدة، وفي الوقت ذاته حققت الوحدات السكنية التي راوحت أسعارها بين «10 ملايين و20 مليون درهم» مبيعات بقيمة 20.85 مليار درهم من خلال 1495 وحدة، بينما سجلت الفئة السعرية بين «20 و50 مليون درهم» 719 صفقة بقيمة 20.71 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى وجود استثمارات قوية في بعض المناطق السكنية الناشئة في دبي، تصدرتها منطقة «اليلايس 5»، التي سجلت 949 صفقة بيع من قبل المطورين لعقارات تجاوزت قيمتها خمسة ملايين درهم، وهو الرقم الأعلى بين جميع مناطق المدينة، ومن بين هذه الصفقات، سُجِّلت 370 صفقة في «سالفا»، وهو مجمع سكني فاخر يقع ضمن ذا هايتس (المرتفعات).

ومن حيث العقارات الفاخرة الجاهزة، بلغ متوسط قيمة مبيعات العقارات الجاهزة 13.8 مليون درهم خلال الشهور الـ10 الأولى، حيث شملت الصفقات الأعلى قيمة فيلا في «لا مير» بقيمة 350 مليون درهم، وفيلا أخرى في «نخلة جميرا» بقيمة 260 مليون درهم.