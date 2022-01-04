فريق إماراتي هاوٍ يسجل هدف "تيكي تاكا".. من 16 تمريرة (فيديو)

المصدر: محمد فاضل - أم القيوين

سجل فريق النادي العربي هدفاً بمرمى الحمرية في دوري الدرجة الأولى الإماراتي لكرة القدم بعد 16 تمريرة أسفرت في النهاية عن هدف بطريقة "تيكي تاكا" العالمية التي اعتاد جمهور اللعبة على متابعته في مباريات برشلونة الإسباني عندما كان الإسباني المخضرم بيب غوارديولا مدرباً للنادي الكاتالوني قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي.

وتحقق الهدف عن طريق اللاعب الدولي السابق راشد عيسى وذلك في المباراة التي فاز بها العربي بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة 13 لبطولة الهواة، ليحافظ العربي على صدارة الترتيب برصيد 34 نقطة مقترباً من الصعود إلى مصاف أندية المحترفين.

سجل فريق العربي هدفاً بمرمى الحمرية في دوري الدرجة الأولى الإماراتي لكرة القدم بعد 16 تمريرة أسفرت في النهاية عن هدف بطريقة "تيكي تاكا" العالمية. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/42BC3BETVi — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 4, 2022

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