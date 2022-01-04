الحضيري: البطائح تخلص من هموم الدور الأول في دوري الهواة

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

أكد مدرب فريق البطائح، التونسي طارق الحضيري، أن المشكلات التي صادفت الفريق في مرحلة الإياب لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وأثرت في نتائجه (ثلاث خسائر آخر أربع جولات)، بدأت بالانحسار تزامناً مع فتح باب الانتقالات الشتوية، ما يمنحه فرصة للتعاقد مع لاعبين جدد يمكنهم تعويض الإصابات القوية التي لحقت بأربعة من لاعبي الفريق.

وقال الحضيري لـ«الإمارات اليوم»: «خرجنا من سلسلة النتائج السلبية وتخلصنا من هموم الدور الأول، وعدنا لنغمة الانتصارات بعد ثلاث نتائج سلبية، وتحقيق الفوز على الرمس يعد في غاية الأهمية على الرغم من فارق تطلعات الفريقين، وهذا يرجع إلى الروح العالية للاعبين وتمسكهم بالعزيمة والثقة في النفس على الاستمرار في المنافسة رغم الإصابات.

وقال إن خروج عدد من اللاعبين المهمين من الفريق وهم المقيمون زيكونا وايريك والمحترف تياغو، ومواطنون مؤثرون؛ قاد الفريق لخوض المباريات ببعض عناصر الرديف الذين لم يقصروا بدورهم. ويسعدنا أن فريقنا من الفرق الجيدة بدنياً وتكتيكياً ويلعب كرة ممتازة، ما يشجعنا على الاستمرار في المنافسة».

وأكمل: «نحظى بدعم إدارة النادي ورؤيتها الفنية رغم كل الضغوط التي كانت تواجه الفريق، وهذه نقطة مهمة لتعزيز روح الانسجام بين اللاعبين، ونعوّل كثيراً على فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم الفريق بلاعبين بهدف الصعود».

• البطائح تعرض لثلاث خسائر في آخر أربع جولات من دوري الدرجة الأولى.

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