مليار و257 مليون يورو القيمة السوقية للأندية المشاركة في مونديال الأندية «الإمارات 2021»

المصدر: وكالات

تستعد ملاعب العاصمة أبوظبي لاستضافة مونديال الأندية «الإمارات 2021» والذي يعود للإمارات للمرة الخامسة خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير 2022، ويعتبر الحدث أول بطولة عالمية تقام في العام الحالي 2022.

وتشارك في المنافسات 7 أندية أبطال القارات وهي الجزيرة الإماراتي بصفته بطلاً للدوري المحلي والبلد المستضيف، وتشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، ومونتيري المكسيكي بطل دوري أبطال الكونكاف، والهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، والأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، وبالميراس بطل كأس كوبا ليبرتادوريس، بالإضافة إلى نادي ايه اس بيري بطل تاهيتي.

وتسلط «وكالة أنباء الإمارات» في التقرير التالي الضوء على القيمة السوقية للفرق وابرز لاعبيها المشاركين في الحدث العالمي، وذلك بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المتخصص في صفقات اللاعبين والقيمة السوقية للأندية.

واستطاع فريق تشيلسي أن يعود للألقاب والبطولات بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا في نسخته الماضية ليتصدر قائمة المشاركين في مونديال الأندية «الإمارات 2021» وتعج قائمته بنخبة من النجوم، وذلك بمعدل أعمار 27 عاماً، فيما يشكل اللاعبون الأجانب ما نسبته 66.7? من قائمة الفريق بواقع 18 لاعبا، في حين تبلغ القيمة السوقية للفريق 878.50 مليون يورو.

ويتصدر البلجيكي روميلو لوكاكو القائمة بـ100 مليون يورو، يليه الانجليزي ماسون ماونت بقيمة تبلغ 75 مليون يورو.

ويضم نادي بالميراس البرازيلي والمشارك في كأس العالم للأندية بعد تتويجه بكأس كوبا ليبرتادوريس نخبة من اللاعبين، بمعدل أعمار 25.5 عاماً، فيما يشكل اللاعبين الأجانب ما نسبته 11.1 ? من قائمة الفريق، بواقع 4 لاعبين، وتبلغ القيمة السوقية للفريق 186.30 مليون يورو، فيما يتصدر البرازيلي دانيلو قائمة اللاعبين الأغلى بقيمة 18 مليون يورو، يليه مواطنه باتريك دوبولا بقيمة تبلغ 16 ملايين يورو.

ويعج فريق مونتيري المكسيكي بالعديد من اللاعبين البارزين، بمعدل أعمال 26 عاماً، فيما يشكل اللاعبين الاجانب ما نسبته 39,1? من الفريق بواقع 9 لاعبين، وتبلغ القيمة السوقية للفريق 80.90 مليون يورو، فيما يتصدر قائمة الأغلى في الفريق من اللاعبين المكسيكي كارلوس رودريجس بقيمة سوقية تبلغ 10 ملايين يورو، يليه الأرجنتيني ماكسيمليناو ميز بقيمة سوقية تبلغ 8 ملايين يورو.

ويبرز اسم الهلال السعودي كأحد أكبر الأندية الآسيوية حصداً للبطولات، بما يضمه من لاعبين ذات مستويات فنية عالية، بمعدل أعمار 27.9 عاماً، ويشكل اللاعبين الأجانب ما نسبته 23.3? من قائمة الفريق بواقع 7 لاعبين، وتبلغ القيمة السوقية للفريق 61,15 مليون يورو، ويتصدر البرازيلي ماتيوس بيريرا قائمة أغلى اللاعبين في الفريق بواقع 15 مليون يورو، يليه الفرنسي موسى ماريغا بقيمة سوقية تبلغ 10 مليون يورو.

ويعتبر النادي الأهلي المصري أبرز الأندية العربية حصداً للبطولات والألقاب المحلية والعربية والقارية، ولديه نخبة من اللاعبين المحليين والأجانب، حيث يبلغ معدل أعمار لاعبيه 26.9 عام ويشكل اللاعبين الأجانب ما نسبته 18.2? من الفريق، بواقع 6 لاعبين، وتبلغ القيمة السوقية للفريق 31,93 مليون يورو، ويتصدر كل من المالي أليو ديانج بقيمة سوقية تبلغ 3.5 مليون يورو، وحارس الفريق محمد الشناوي القائمة بقيمة تبلغ 3 ملايين يورو.

ويضم فريق الجزيرة الإماراتي نخبة من اللاعبين الإماراتيين والأجانب ما يضعه ضمن ابرز الفرق المشاركة في البطولة، ويبلغ معدل أعمار لاعبيه 25.5 عام، ويشكل اللاعبون الأجانب ما نسبته 30.4? من الفريق بواقع 7 لاعبين ما بين الأجانب وفئة المقيمين، وتبلغ القيمة السوقية للفريق بحسب ترانسفير ماركت 19,02 مليون يورو، فيما يتصدر علي مبخوت هداف الفريق قائمة أغلى اللاعبين بقيمة سوقية تبلغ 3,5 مليون يورو، يليه المهاجم البرازيلي جواو فيكتور القادم من فولفسبورغ الألماني، بعقد يمتد حتى 2023، حيث تبلغ قيمته السوقية 2.5 مليون يورو.

ويشارك «ايه اس بيري» بطل تاهيتي في البطولة بدلاً من فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بعد الذي أكد انسحابه من البطولة بسبب تداعيات فيروس كورونا وعدم قدرته على العودة السريعة إلى البلاد بسبب إجراءات الحجر الصحي.

ويعد فريق ايه اس بيري ابرز الأندية في تاهيتي حيث توج بلقب الدوري المحلي 9 مرات، كان آخرها في 2019-2020 ونال الكأس المحلية 9 مرات أيضاً، ولم يسبق له المشاركة في كأس العالم للأنديةK ولا تظهر بيانات لاعبيه الأجانب بحسب موقع ترانسفير ماركت او الفيمة السوقية للفريق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news