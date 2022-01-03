«بطل الشتاء» حائر بين العربي ودبا الفجيرة قبل جولة من ختام «ذهاب الهواة»

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

وسع العربي المتصدر برصيد 34 نقطة ووصيفه دبا الفجيرة برصيد (33 نقطة) فارق النقاط مع فرق دوري الدرجة الأولى التي تتنافس بقوة لنيل بطاقتي التأهل للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين.

ويتواجد الحمرية بالمركز الثالث برصيد 26 نقطة، ودبا الحصن (24) والبطائح (23) وحتا (22).

وفاز العربي على الحمرية بهدفين لهدف وفاز دبا الفجيرة على دبا الحصن بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة 13 لدوري الدرجة الأولى التي أقيمت يومي الجمعة والسبت الماضيين وذلك قبل جولة واحدة من ختام الدور الأول للبطولة لينحصر لقب بطل الشتاء بين العربي ودبا الفجيرة والذي سيتحدد بعد المباراة التي ستجمع الفريقين يوم السبت المقبل.

وفي أبرز مشاهدات الجولة تمكن لاعب الفجيرة مصطفى محمود الجميلي من تسجيل ثلاثة أهداف في مرمى «ستي» وهو أول هاتريك يسجله لاعب عراقي في دوري الدرجة الأولى الإماراتي منذ 20 سنة عندما لعب الدولي العراقي السابق رزاق فرحان مع الشارقة.

وفي مشهد آخر واصل جمهور العربي تميزه بالحضور الفاعل خلف فريقه عندما حضر بعدد كبير لملعب الحمرية، بالرغم من التقلبات المناخية .

وحافظ لاعب دبا الفجيرة البرازيلي سيلفا على صدراته لقائمة الهدافين بـ14 هدفاً، فيما حافظ زميله عامر عمر على صدارة الهدافين المواطنين بسبعة أهداف.

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