مدرب مصفوت: نحتاج لمهاجم صريح

المصدر: محمد فاضل ■ عجمان

أكد مدرب مصفوت، الوطني عبدالغني نوح، أن فريقه بإمكانه استعادة النتائج الايجابية خلال الجولات المقبلة من دوري الدرجة الأولى بكرة القدم، لكن بشرط تعزيز الفريق ببعض اللاعبين في مراكز محددة ومنها المهاجم الصريح خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستبدأ الشهر المقبل.

وقال المدرب لـ«الإمارات اليوم»: «أنا شخصياً غير سعيد للنتائج التي تحققت في المباريات الماضية لكني متفائل للمرحلة المقبلة، وأستطيع ان اقول إن اكثر من مباراة افتقدنا نقاطها بسبب الحظ وقلة التوفيق على الرغم من أننا كنا الافضل فيها».

واضاف نوح ان «عدم الاستقرار على ملعب واحد لإقامة التدريبات اليومية وعدم الاستقرار على تشكيلة ثابتة بسبب الاصابات اثر كثيراً على عطاء الفريق خصوصاً انه تدرّب في ملاعب مختلفة منها الوصل وعجمان وملعب مصفوت بمراحل متتالية».

وأكمل: «نتقدم بالشكر لادارة النادي لتوصلها أخيرا لاتفاق مع نادي عجمان لاستئناف التدريبات بملاعبه وبشكل ثابت، ما سيسهم بعودة الاستقرار المطلوب للفريق، وثقتي عالية بأن جميع اللاعبين وخصوصاً المواطنين والمقيمين قادرون على استعادة المستوى الفني الذي قدمه الفريق في المواسم الماضي». يذكر أن مصفوت يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، لكن الفريق يستحق أن يكون في أحد المراكز الاربعة الاولى هذا الموسم إلا انه فقد العديد من النقاط.

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