الشارقة وبني ياس.. «القيصر» كوزمين يقول كلمته (صور)

المصدر: منصور السندي - الشارقة

تغلب الشارقة على ضيفه بني ياس بثلاثة أهداف نظيفة، اليوم الأحد، على استاد الشارقة ضمن الجولة 11 لدوري المحترفين أدنوك لكرة القدم. ويعد الفوز السادس للشارقة في الدوري والثاني له في عهد مدربه الجديد الروماني كوزمين الملقب بـ«القيصر» والذي أعاد للفريق هيبته وشخصيته من جديد.

ورفع الشارقة رصيده إلى 19 نقطة ليرتقي من المركز السادس إلى الرابع في ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد بني ياس عند 12 نقطة في المركز الـ 11، وتعد الخسارة الخامسة له في البطولة.

وأنعش الشارقة بهذا الفوز آماله مجدداً في المنافسة على لقب الدوري، وبدا الجمهور الشرقاوي سعيداً بهذا الانتصار الكبير.

وافتتح الشارقة التسجيل في المباراة عن طريق البرازيلي كايو لوكاس «31» مسجلا هدفا جميلا من تسديدة صاروخية من ضربة حرة ثابتة، وأضاف سيف راشد الهدف الثاني للشارقة «48» من تمريرة عرضية، وأحرز المدافع البرازيلي جوستافو اليكس الهدف الثالث من تسديدة راسية قوية «75» ليبدد بذلك أي أمل للمساوي في العودة للمباراة.

لعب الشارقة المباراة بخطة 3- 4-3 فيما خاض بني ياس المباراة يطريقة 4-3 -3، وجاء الشوط الأول متكافئا وسريعا من الفريقين وتميز بالحماس والجدية فيما بدأ الشارقة الأفضل والأكثر نشاطا وتركيزا في الملعب.

وهدد الشارقة مرمى حارس بني ياس فهد الظنحاني بإكثر من محاولة خطرة كان أبرزها فرصة ماجد راشد «17» وهو في مواجهة المرمى.

وأهدر سيف راشد فرصة ذهبية للشارقة وهو في مواجهة المرمى من تمريرة زميله البرازيلي بيرنارد دوراتي «28»

وترجم الشارقة أفضليته في المباراة بتسجيل هدف التقدم في المباراة ومنح ذلك دفعة معنوية كبيرة للاعبيه.

وحاول بني ياس العودة إلة المباراة وقاد خط هجومه المكون السويدي إسحاق ثلين وسهيل النوبي وأحمد أبو ناموس أكثر من هجمة لكنها إفتقدت للمسة الأخيرة.

وتمكن الشارقة في الشوط الثاني من تسجيل هدفين ليعزز بذلك سيطرته على مجريات اللعب وصعب ذلك من مهمة بني ياس في العودة للمباراة.

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