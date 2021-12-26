رسميا.. العين يحسم لقب "بطل الشتاء" وسابقة تاريخية تقربه من الدرع

المصدر: معاذ كمبال- العين



حسم فريق العين لقب "بطل الشتاء" بعد أن تلقى هدية ثمينة من فريق اتحاد كلباء بفوزه على الوحدة "الوصيف" بنتيجة 2-1 في المواجهة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد ضمن ختام الجولة 11 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وتجمد رصيد "العنابي" عند 20 نقطة ثانياً بفارق 7 نقاط خلف العين المتصدر بـ 27 نقطة قبل جولتين من انتهاء مرحلة الذهاب.

وكان "البنفسجي" الذي فاز مساء أمس على النصر في حاجة للفوز في الجولة القادمة 12 من المسابقة أمام ضيفه عجمان ليحسم لقب "بطل الشتاء" لكن خسارة ملاحقه الوحدة في مواجهة اليوم عجلت بالحسم.

وتظل "بطولة الشتاء" مجرد وصف اصطلح عليه للتعبير عن الفريق الذي ينهي الدور الأول متصدراً لمسابقة الدوري.

ويأمل فريق العين ومن خلفه جماهيره في أن تقود سابقة تاريخية الفريق لتحقيق اللقب بنهاية الموسم، إذ أن "بطل الشتاء" حسم تتويجه لاحقاً في ثمانية مواسم في عصر الاحتراف.

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