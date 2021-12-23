فعاليات كأس القدرة في بوذيب تنطلق اليوم بـ «سباق السيدات»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

ينطلق في السابعة من صباح اليوم بقرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم، سباق السيدات، في باكورة فعاليات سباقات كأس رئيس الدولة للقدرة والتحمل 2021، الذي يتألف من ثلاثة سباقات. ويشتمل المهرجان على سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 101.5 كلم، الذي يقام الجمعة، فيما تختتم الفعاليات السبت بالسباق الأهم لمسافة 120 كلم «دولي». ويصاحب الفعاليات التي ينظمها ويشرف عليها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، سباق تأهيلي دولي لمسافة 100 كلم «نجمة» يقام السبت على هامش السباق الرئيس لمسافة 120 كلم. ويقام سباق السيدات لمسافة 101.5 كلم على مدى أربع مراحل. وخصصت جوائز مالية قيمة للسباقات الثلاثة تبلغ في مجملها مليونين و300 ألف درهم، منها 640 ألف درهم لسباق السيدات.

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