إصابة الحارس الكعبي تقلق العروبة قبل استئناف مباريات الدوري

المصدر: أحمد طارق ■ أبوظبي

كشف مدير فريق العروبة نايف سلطان، أن «حارس مرمى الفريق إبراهيم الكعبي أصيب بشرخ في اليد»، مشيراً إلى أنه يتمنّى أن يتعافى الكعبي بشكل سريع لحاجة الفريق إلى خدماته في المرحلة المقبلة، خصوصاً مع استئناف مباريات دوري أدنوك للمحترفين خلال أيام. وكان العروبة خسر أول من أمس، من الجزيرة 1-0 في دور الـ16 بكأس رئيس الدولة. وتعتبر الإصابة مصدر قلق للجهاز الفني للعروبة، بالنظر إلى القيمة التي يشكلها الكعبي في حراسة مرمى الفريق.

وقال سلطان في تصريح صحافي: «العروبة سيطوي صفحة الكأس، ويجب أن نركز في مسابقة الدوري، وكما توقعنا مباريات الكأس تعتمد على تفاصيل صغيرة، لذلك عندما دخل مرمانا هدف في الدقائق الخمس الأولى من المباراة تأثرنا بشكل سلبي».

في جانب آخر، قال مدرب الجزيرة، الهولندي كايزر إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام العروبة، لافتاً إلى أنه حقق الأهم بالتأهل إلى ربع نهائي الكأس. وشدد على أن الفوز بهدف دون رد كان كافياً لتحقيق الهدف من المباراة. وتابع في تصريح صحافي: «سعيد بالفوز والتأهل، تقدمنا بهدف مبكر وتحكمنا بعد ذلك بمجريات المباراة وصنعنا العديد من الفرص، ولكن غاب التوفيق لإحراز الأهداف».

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