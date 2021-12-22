إصابة "عموري" في لقاء شباب الأهلي والظفرة

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

سقط لاعب وسط فريق شباب الاهلي، عمر عبدالرحمن "عموري" مصاباً في ارضية ملعب حمدان بن زايد بعد 14 دقيقة فقط من انطلاقة لقاء فريقه مساء اليوم الأربعاء أمام الظفرة ضمن ثمن نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم.

وانتهت المباراة بفوز شباب الأهلي بهدف من دون رد، سجله اللاعب حمدان الكمالي.

وامسك "عموري" بقدمه اليمنى بعد شعوره بالآلام دون احتكاك مع أي لاعب وهي نفس القدم التي كان قد تعرض فيها اللاعب لقطع في الرباط الصليبي العام الماضي وعاد تدريجيا لصفوف فريق شباب الأهلي الذي تعاقد معه الموسم الماضي بعد فسخ عقده مع نادي الجزيرة.

وغادر اللاعب الموهوب ارضية الملعب وهو واضعاً يده اليمنى على وجهه متأثرا بالإصابة المزعجة في وقت هرع إليه زملاءه في الفريق لمواساته، خاصة وأنه الظهور الثالث للاعب فقط في الموسم الحالي بعد أن كان قد شارك في مباراتي النصر لدوري أدنوك للمحترفين وفي لقاء عجمان ضمن كأس رابطة المحترفين.

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