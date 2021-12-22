الظفرة يخشى تكرار «سيناريو 2019» أمام شباب الأهلي

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

تتجه الأنظار اليوم إلى المواجهة القوية بين فريق الظفرة، وضيفه شباب الأهلي، على استاد حمدان بن زايد، ضمن دور الـ16 في كأس رئيس الدولة، الساعة 4:50 عصراً. ويخشى الظفرة تكرار سيناريو 2019، حين خسر لقب المسابقة في النهائي أمام شباب الأهلي بنتيجة 2-1. وتختلف مباراة اليوم عن تلك المواجهة، إذ طرأت تغييرات كثيرة على الفريقين، خصوصاً الظفرة الذي تراجع مستواه بشكل كبير في الموسم الجاري، وأسهم ذلك في التعاقد مع المدرب البرازيلي ميكالي.

واعترف المدرب البرازيلي بصعوبة لقاء شباب الأهلي، وقال في المؤتمر الصحافي إنه يأمل عودة بعض اللاعبين.

في الجانب الآخر، أكد مدرب شباب الأهلي مهدي علي أنهم، وبصفتهم الفريق المتوج بالنسخة الماضية للبطولة، فإنه لزاماً عليهم الدفاع على لقبهم، لكنه أقر بصعوبة المواجهة، خصوصاً أنها تقام في ملعب الأخير الذي يقدم مستويات جيدة تحت قيادة مدربه الجديد، مضيفاً في المؤتمر الصحافي أن فريقه سيفقد خدمات البرازيلي كارلوس إدواردو، ومواطنه إيغور.

العربي يهدد طموحات كلباء

محمد فاضل ■ كلباء / يحل فريق العربي، متصدر دوري الدرجة الأولى، الساعة الخامسة إلا ربعاً مساء اليوم، ضيفاً على كلباء في دور الـ16 بالكأس. ويهدد العربي، صاحب النتائج المميزة في الهواة، طموحات كلباء الذي تحسنت نتائجه في دوري أدنوك للمحترفين الموسم الجاري. ويأمل كلباء الاستمرار في البطولة، بينما قد يشكل العربي صعوبة كبيرة لـ«النمور»، حيث فاز بثلاثة انتصارات متتالية في الدور التمهيدي، ويملك طموحات كبيرة بقيادة مدربه محمد بن جلبوت، خصوصاً أن اللقاء اختبار قوي للفريق أمام أحد فرق المحترفين.

الشارقة يخشى مفاجآت حتا

منصور السندي ■ الشارقة / يتطلع الشارقة إلى الحفاظ على حلم التتويج بلقب الكأس الغائبة عنه منذ 19 عاماً، وذلك حين يلتقي اليوم ضيفه حتا على استاد الشارقة في دور الـ16. ويخشى «الملك» من مفاجآت حتا، صاحب العروض القوية في دوري الدرجة الأولى. وكان الشارقة فاز على حتا في آخر لقاء بينهما سابقاً في دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي 3-صفر. وتتمثل أبرز غيابات الشارقة في الكونغولي مالانغو للإصابة، كما أنها أول مباراة في بطولة الكأس، لمدربه الجديد الروماني كوزمين.

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