العربي يعادل دبا الفجيرة بأطول سلسلة إيجابية في دوري «الهواة»

المصدر: محمد فاضل ■ أم القيوين

واصل العربي صدارته لدوري الدرجة الأولى بفوزه الصعب على مضيفه الرمس بهدفين لهدف، في الجولة الـ11 لدوري الدرجة الأولى التي أقيمت مبارياتها يومي الجمعة والسبت الماضيين، ليسجل رقماً جديداً في تاريخ النادي، بعدم التعرض للخسارة في 13 مباراة متتالية في دوري الهواة، معادلاً الرقم الذي حققه دبا الفجيرة في موسم 2014-2015، مع فارق بأن دبا الفجيرة حقق 13 نتيجة إيجابية، وجميعها انتصارات بقيادة مدربه الأسبق المصري طارق السيد عبدالغفار، فيما سجل العربي 12 انتصاراً، وتعادل منذ انطلاق الموسم الحالي ليصبح رصيده 28 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية بعض المشاهد التي ميزتها عن بقية الجولات بملامح فنية، ومنها تمكن لاعب دبا الفجيرة البرازيلي تياغو دا سيلفا وحده من تسجيل خمسة أهداف، بينما سجل الفجيرة ثلاثة أهداف في خمس دقائق، وأيضاً سجل المتصدر العربي هدفاً ثميناً في الدقيقة الأخيرة لمباراته مع الرمس.

ووصف المدير التنفيذي للنادي العربي عبدالله جنزول، معادلة الرقم القياسي لعدد النتائج الإيجابية في دوري الأولى بالشيء الجيد الذي يعكس قدرة الفريق على مواصلة نغمة الانتصارات، مبيناً أنه يترجم جهود الجهازين الفني والإداري واللاعبين، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «هو إنجاز مهم يسجل في تاريخ النادي، لكننا لن نفكر فيه كثيراً، لأن الاستحقاقات المقبلة ومواصلة الحفاظ على الصدارة أهم، وفي الوقت نفسه مادام ذلك يسعد جمهورنا في أم القيوين وبقية إمارات الدولة فسنكون سعداء على مواصلة تحقيق الأفضل، وتنتظرنا مباريات مهمة نتطلع إلى أن نحقق فيها انتصارات متتالية لمزيد من الإيجابية».

من جهته، أكد مدرب البطائح التونسي طارق الحضيري، أنه «لا يخشى على مستقبل الفريق في الموسم الحالي لبطولة الهواة، وهو على ثقة عالية بأن الفريق سيستعيد مكانته في أعلى الترتيب، انطلاقاً من أول مباراة سيخوضها الفريق بعد فتح باب الانتقالات الشتوية المقبلة لتعويض اللاعبين الذين تعرضوا للإصابات خلال الفترة الماضية». وقال الحضيري لـ«الإمارات اليوم»: «نشعر بتفاؤل كبير على عودة الفريق لتحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة، وتنتظرنا ثلاث مباريات حتى نهاية مرحلة الذهاب، ونتطلع لنيل النقاط التسع المتبقية، لتعويض الخسارات الثلاث الماضية التي يعود سببها للغيابات المؤثرة، وأبرزها إصابة مهاجم الفريق الرئيس البرازيلي تياغو».

نتائج الجولة

- الرمس – العربي (1-2).

- الفجيرة – جلف إف سي (3-2).

- دبا الفجيرة – الجزيرة الحمراء (6-صفر).

- البطائح – حتا (صفر-1).

- الحمرية – ستي (2-صفر).

- التعاون – دبا الحصن (صفر-2).

- الذيد – مسافي (1-1) .

ترتيب الفرق بعد الجولة الـ11

- العربي 28 نقطة.

- دبا الفجيرة 27.

- الحمرية 25.

- دبا الحصن 23.

- حتا والبطائح 20.

- الفجيرة 15.

- مصفوت 12.

- الذيد 10.

- الرمس 9.

- جلف إف سي 8.

- الجزيرة الحمراء 7.

- التعاون ومسافي 6.

- سيتي 2.

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