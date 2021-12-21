4 مواجهات في الكأس اليوم.. أبرزها «العميد» و«الزعيم»

المصدر: سيد مصطفى ومحمد أبوإسماعيل وأحمد طارق ومحمد فاضل ■ دبي

تقام اليوم أربع مباريات في الدور الـ16 لمسابقة كأس رئيس الدولة، إذ يستضيف خورفكان الوصل عند الساعة 16:45 في استاد صقر بن محمد القاسمي، فيما يستضيف الجزيرة العروبة الساعة 16:50 على استاد محمد بن زايد، ويستقبل الوحدة عجمان عند الـ19:45 على استاذ آل نهيان، وستجمع المباراة الرابعة النصر والعين عند الساعة 19:45 على استاد آل مكتوم.وستكون مواجهة النصر والعين قمة من العيار الثقيل في بداية مشوار الفريقين بالبطولة، وتعتبر المباراة نهائياً مبكراً، كما أن الفريقين سيلقيان مجدداً بعد أربعة أيام في استاد هزاع بن زايد في بطولة الدوري.

وكان النصر قد خاض مباراة صعبة أمام الوحدة في ذهاب كأس رابطة المحترفين، وانتهت بالتعادل السلبي، لذلك يبحث الفريق عن التعويض في مباراة اليوم، ونجح النصر في الوصول إلى نهائي البطولة الموسم الماضي، لكنه خسر أمام شباب الأهلي، أما العين فقد أخفق هو الآخر في تحقيق الفوز في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين، وتعادل على أرضه أمام الوصل بنتيجة 3-3.

وفي مباراة أخرى، يسعى عجمان لرد الدين إلى الوحدة، وتعرض البرتقالي لخسارة كبيرة على يد العنابي قبل شهرين، حينما استقبل هزيمة كبيرة بالثلاثة في الجولة العاشرة من دوري أدنوك.

والتقى عجمان مع الوحدة في ثلاث مناسبات خلال تلك المرحلة من عمر مسابقة كأس رئيس الدولة، وانتهت جميعها لمصلحة العنابي.

ويأمل البرتقالي الاستفادة من الحالة الجيدة التي عليها هذا الموسم، والعودة من أبوظبي ببطاقة التأهل للدور ربع النهائي، ومواصلة توهجه في كل المسابقات المحلية.

وسيستعين عجمان بعودة الخماسي التونسي فراس بالعربي، والمدافع السلوفيني ميرال ساماردجيتش، والبرازيلي ليونادرو، وسعيد سليمان وسعيد جاسم، في المقابل، فإن الوحدة سيفتقد لخدمات مهاجمه السوري، عمر خريبين، الذي يشكو توابع الإصابة.

وفي المباراة الثالثة، يسعى الجزيرة إلى تجنب سيناريو الموسم الماضي بخروجه من دور الـ16 لمسابقة كأس رئيس الدولة أمام الظفرة، عندما يلتقي مع العروبة.

ويأمل الجزيرة أن يحقق فوزاً معنوياً، يعيد الفريق إلى طريق الانتصارات، قبل مواجهة خورفكان في دوري أدنوك للمحترفين في 25 الجاري، خصوصاً أن «فخر أبوظبي» خسر أمام العين بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة العاشرة، بينما تعادل مع اتحاد كلباء بثلاثة أهداف لكل منهما في ذهاب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين.

من جهته، يخوض العروبة اللقاء ولديه طموحات كبيرة في تحقيق مفاجأة أمام الجزيرة، وأن يستعد بأفضل طريقة ممكنة قبل المواجهة المرتقبة التي سيخوضها أمام الإمارات في الجولة الـ11 من الدوري.

وستكون عين الوصل عندما يحل ضيفاً على خورفكان منصبة على بداية موفقة، تمهّد له تكرار إنجاز عام 2007، عندما فاز بالبطولة، بينما أفضل نتيجة حققها خورفكان في كأس رئيس الدولة كانت في موسم 1986- 1987، عندما كان بمسماه السابق (الخليج)، وحل ثانياً خلف الوصل.

وتميزت مواجهات الفريقين بأفضلية الوصل، الذي فاز في ثلاث مواجهات، وتعادل في واحدة، وخسر أخرى، بينما كانت نتيجة آخر مباراة جمعتهما هي التعادل بهدف لمثله في الموسم الحالي لدوري أدنوك.

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