الحمادي يحصد ذهبية بطولة عام الخمسين للرماية.. والعرياني وصيفاً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

توج الرامي أحمد يحيى الحمادي، نجم فريق فزاع للرماية، بطلاً لبطولة عام الخمسين 2021 لرماية الأطباق من الحفرة «التراب»، خاتمة نشاط اتحاد الرماية للموسم الحالي، والتي أقيمت بنادي العين للفروسية والرماية والغولف، وتضمنت خمس مسابقات شملت الرجال إسكيت و«التراب» رجال وسيدات وناشئين وأصحاب الهمم.

وحصد الحمادي كأس البطولة بعد منافسة شرسة مع العرياني محققاً في الدور التأهيلي وبعد رماية خمس جولات 110 أطباق، وفي النهائيات 42 طبقاً، فيما نال كأس المركز الثاني زميله وليد العرياني محققاً 110 أطباق في التأهيلي و41 طبقاً في النهائيات، وكان كأس المركز الثالث من نصيب مشعل البناي بـ112 طبقاً، وفي النهائيات 29 طبقاً.

وعلى صعيد الناشئين، فقد تصدر مسابقة رماية التراب أحمد حمد بن الشيخ مجرن، ونال كأس المركز الأول والميدالية الذهبية، ونال أحمد عبدالله بن الشيخ مجرن كأس المركز الثاني والميدالية الفضية، ونال حمد علي الكعبي كأس المركز الثالث والميدالية البرونزية.

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