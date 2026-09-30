بادل السيدات يتألق في «الآسياد»

حققت لاعبتا منتخب الإمارات للبادل فاطمة الجناحي وعائشة العوضي الفوز على الثنائي اللبناني ليليا مسايكي وماريا بريدي بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6-3 و7-6، ضمن الدور الأول من منافسات زوجي السيدات في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي - ناغويا 2026»، لتواصلا مشوارهما في المنافسات.

وفي القوس والسهم، تأهلت عائشة آل علي من دور الـ24 لفردي السيدات بعد فوزها على جنيفر مايا دا كروز من تيمور الشرقية بنتيجة 6-0، قبل أن تودع المنافسات من دور الـ16 بخسارتها أمام هسين-تزو هسو من تايبيه الصينية بنتيجة 4-6، كما خسرت حصة العوضي أمام التايلاندية بونيكا جونجكرايجاك 5-6 في دور الـ24، فيما ودع خليفة الكعبي منافسات فردي الرجال من الدور ذاته، بعد خسارته أمام الفلبيني جيرفين كولين نيجل جارسيا بنتيجة 2-6.

وفي الرماية، أنهى الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم منافسات التراب لفردي الرجال في المركز الـ21 برصيد 113 طبقاً، فيما حل يحيى المهيري في المركز الـ24 برصيد 112 طبقاً.