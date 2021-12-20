3 مدافعين ضمن خيارات مدرب العين لمباراة النصر في «ديسمبر المضغوط»

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

علمت «الإمارات اليوم» أن خيارات مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، انحصرت بين الثلاثي سعيد جمعة ومحمد شاكر، إلى جانب البرازيلي رافايل انتونيو، لاختيار أحدهم للمشاركة بجوار المخضرم محمد أحمد لقيادة قلب دفاع «الزعيم» في مواجهة النصر المقررة غداً في الدور ثمن النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، وذلك في وقت يعاني فيه الفريق صعوبات للخروج إلى بر الأمان في شهر ديسمبر الجاري بسبب الغيابات المؤثرة، إذ سيخوض ثلاث مباريات مهمة من دون قلبَي الدفاع الأساسيين، التونسي ياسين مرياح والعاجي كوامي أتون، بعد تعرضهما للإصابة. وسيكون الاختبار الأول والأصعب بمواجهة النصر غداً في استاد آل مكتوم في دبي ضمن كأس رئيس الدولة، التي تقام بنظام خروج المهزوم، وسيتجدد اللقاء بمواجهة المنافس ذاته يوم السبت المقبل في استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة 11 لدوري الخليج العربي، وهي المسابقة التي يتصدرها الفريق برصيد 24 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق الوحدة، بينما سيخوض لقاء آخر لا يقل صعوبة خارج قواعده أمام عجمان ضمن الجولة 12 من البطولة. وظهر تأثير غياب مرياح وكوامي واضحاً في الخط الخلفي في لقاء «الإمبراطور»، يوم الجمعة الماضي، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لكأس رابطة المحترفين، إذ إن الأهداف الثلاثة جاءت بسبب أخطاء دفاعية واضحة دقت ناقوس الخطر وأظهرت حاجة الفريق لضرورة التعاقد مع مدافع.

وقال مدافع العين محمد أحمد في تصريحات صحافية: «نحتاج إلى الانسجام أكثر من أجل تحسين الأداء، وعلينا مراجعة أنفسنا على مستوى الخط الدفاعي والمجموعة ككل من أجل استعادة الجاهزية المطلوبة لخوض المواجهة التي تنتظر الفريق، وذلك بعد أن تأثر أداء الفريق بغياب المدافع ياسين مرياح وكوامي أتون بداعي الإصابة».

وأضاف أن الغيابات وعودة اللاعبين من استحقاق المنتخب الوطني مرهقين، إلى جانب فترة التوقف، كانت واضحة في أدائهم في لقاء الوصل.

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