ضربة جديدة لدفاع العين.. تحديد مدة غياب كوامي عن الفريق

المصدر: العين – الإمارات اليوم

أعلن نادي العين لكرة القدم أن الفحوصات الطبية التي خضع لها مدافع الفريق العاجي كوامي اتون أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وذلك في ضربة جديدة للفريق الطامح للعودة لمنصات التتويج بعد فترة من الغياب.

وقال مشرف فريق العين، عبدالله علي للموقع الرسمي لنادي العين صباح اليوم الأحد إن اللاعب يحتاج من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من أجل العودة لمشاركة زملائه في التدريبات الجماعية.

ويضيف غياب كوامي عن الفريق عبئاً اضافياً على مدرب الفريق، الأوكراني سيرجي ريبروف بعد أن كان قلب الدفاع الاخر، التونسي ياسين مرياح انتهى موسمه بشكل مبكر عقب إصابة بقطع في اربطة الركبة خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام مصر في نصف نهائي البطولة العربية.

وسيغيب المدافع العاجي عن 4 مباريات مهمة للغاية تنتظر "البنفسجي" قد تحدد مساره في البطولات الثلاث التي يشارك فيها.

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