«أبوظبي ستورمز» يتوج بذهب كأس رئيس الدولة لهوكي الجليد

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

توج فريق أبوظبي ستورمز بذهب بطولة كأس رئيس الدولة لهوكي الجليد، أول من أمس، وسط حضور رسمي وجماهيري وإعلامي كبير بتغلبه على الفريق «البيلاروسي» 2-1 بصالة التزلج بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، فيما انسحب فريق شاهين الإماراتي من مواجهة تحديد المركز الثالث أمام سلوفاكيا. ورد أبوظبي ستورمز الدين للفريق «البيلاروسي» وثأر لخسارته المفاجئة أمامه في افتتاح البطولة، وكانت الدقائق الخمس الأخيرة الأصعب والأقوى خلال مجريات المباراة بعد تسجيل الفريق البيلاروسي هدف تقليص الفارق، لكن ستورمز تماسك بشكل وأظهر حنكته وحافظ على النتيجة حتى النهاية.

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