لقاء عجمان يعيد «عموري» إلى التوهج من جديد.. لعب 90 دقيقة وسجل هدفاً

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

كسب مدرب شباب الأهلي، مهدي علي، الرهان على نجم كرة القدم الإماراتية، عمر عبدالرحمن (عموري)، حين تمسك بالتعاقد معه رغم ظروف الإصابة الخطرة التي تعرض لها مع ناديه السابق الجزيرة الموسم الماضي، ليرحل بعدها اللاعب بالتراضي، ويلتحق بشباب الأهلي منذ فبراير الماضي، في صفقة انتقال حر لنهاية الموسم المنصرم، دون أن يخوض أي مباراة رسمية، لعدم جاهزيته الطبية والبدنية. وتمسك مهدي بتمديد عقد عموري لفترة أخرى قناعة من جانبه بإمكانات وقدرات اللاعب ليظهر للمرة الأولى بقميص «الفرسان» في مباراة النصر الأخيرة بدوري أدنوك.

وأعلن عموري عن نفسه بقوة في مباراة عجمان، أول من أمس حين قاد فريقه لتحقيق فوز منطقي أمام عجمان، بهدفين مقابل هدف، في ذهاب ربع نهائي من مسابقة كأس الرابطة. وكانت اللقطة الأبرز في المباراة، عندما توجه عموري إلى مدربه ليحتفل معه بالهدف الذي سجله، ويطبع قبله على جبينه اعترافاً بفضله ودوره في عودته للملاعب بتلك الصورة القوية التي ظهر عليها في هذه المباراة.

ولقى ظهور عموري المميز أمام عجمان، حالة من الارتياح لدى الأوساط الرياضية، نظراً لحاجة المنتخب القوية لعودة اللاعب، والتي لم يستطع أي لاعب تعويضها خلال فترة غيابه الممتدة لما يزيد على 14 شهراً عن الملاعب.

وتعرض عموري لإصابات قوية ومتكررة في الركبة، طالته في سن مبكرة، وتحديداً عندما كان في التاسعة عشر من عمره بقطع في الرباط الصليبي. وفي عام 2014، تعرض لإصابة قوية في الكاحل، خلال مواجهة الإمارات والسعودية في «خليجي 22»، ثم في العضلة الضامة أثناء مواجهة العين وشباب الأهلي في الدوري. وقبيل نهاية 2016، تعرض لإصابة في الظهر، مع المنتخب بتصفيات مونديال 2018. وتجددت إصابته في الكاحل عام 2017، في مباراة العين والهلال السعودي بأبطال آسيا، كما عانى أكثر من إصابة في موسمه الأخير مع العين 2018.

ولم تتوقف الإصابات بعد ذلك، إذ تعرض لإصابة بالرباط الصليبي مجدداً، حين لعب معاراً للهلال في موسم 2019 ولم يلعب سوى ست مباريات، رحل بعدها للجزيرة، وتجددت الإصابات مرة أخرى، قبل الانتقال أخيراً إلى شباب الأهلي.

وعلق مهدي على العودة القوية لعموري، وقال في المؤتمر الصحافي: عودة عموري أحد المكاسب المهمة في المباراة، فقد ظهر بصورة مميزة للغاية واستطاع أن يُسجل هدفاً ويساعد زملاءه داخل أرضية الملعب، ونحن مازلنا ننتظر من اللاعب الكثير. وقال إن الفريق حقق خطوة مهمة، لكن خطوة أهم تنتظرهم في الإياب لحسم التأهل إلى نصف النهائي، بانتظار التحديات الأخرى، وعلى رأسها الدوري وكأس رئيس الدولة.

غوران: عجمان خسر بنتيجة منطقية

قال مدرب عجمان، الصربي غوران، إن «عجمان خسر في الكأس بنتيجة منطقية من شباب الأهلي»، وتابع في المؤتمر الصحافي: أن نخرج من المباراة وحظوظنا قائمة في التأهل في مباراة العودة على ملعبنا، فهذا أمر جيد لي ولفريقي، لعبنا من دون ستة لاعبين أساسيين لظروف مختلفة، ما بين شروط الإعارة مع شباب الأهلي والإصابة، وانضمام فراس بالعربي لمنتخب تونس. وأضاف: نحن بحاجة إلى عمل كبير في مباراة العودة، إذا ما أردنا الفوز والتأهل.

• مباراة، أول من أمس، في كأس الرابطة، هي الأولى التي يلعبها «عموري» كاملة منذ فترة طويلة جداً.

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