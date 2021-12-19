العين يؤكد السعي لضم مدافع أجنبي في الانتقالات الشتوية

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

أكد مدرب فريق العين، الأوكراني، سيرجي ريبروف، أنهم «سيعملون على التعاقد مع لاعب أجنبي في خانة الدفاع، لتعويض الغياب الطويل للمدافع الدولي التونسي ياسين مرياح، الذي انتهى موسمه مع الفريق، بعد إصابة بالرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام مصر في نصف نهائي كأس العرب».

وقال المدرب في المؤتمر الصحافي عقب التعادل 3-3 أمام الوصل في ذهاب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين أول من أمس، رداً على موقفه من إصابة ياسين مرياح: «نأمل أن نستقطب لاعباً بديلاً خلال الانتقالات الشتوية، وسأتحدث مع الإدارة حول احتياجات الفريق في المرحلة القادمة»، وأضاف: «أشعر أيضاً بالقلق لإصابة كوامي التي تعرض لها في مباراة الوصل، وأتمنى أن نتفهم الوضع والأمر فيما يتعلق بالإصابات ليس بيدي».

وظهر تأثير غياب المدافع التونسي واضحاً في الخط الخلفي في لقاء الوصل، إذ إن الأهداف الثلاثة جاءت بسبب أخطاء دفاعية.

وتضاعفت معاناة العين في الجانب الدفاعي، بإصابة المدافع كوامي، إذ جرى تغيير اللاعب بصورة اضطرارية في منتصف الشوط الثاني، حيث كان طرفاً أساسياً في وظيفة قلب الدفاع إلى جوار مرياح. وقال ريبروف: «قلق بسبب الإصابات، هذا الشهر بالتحديد يعتبر صعباً لأننا سنخوض مباريات عدة، نحن مطالبون بالتعامل مع كل المواجهات المقبلة بتركيزٍ عالٍ».

وفي المقابل، قال مدرب الوصل، البرازيلي هيلمان في المؤتمر الصحافي، إن فريقه كان يستحق الفوز، وليس التعادل 3-3، مضيفاً أن فريقه لعب مباراة جيدة وكانت صفوفه منظمة وحصل على فرص كانت كفيلة بتغيير النتيجة، وأوضح في المؤتمر الصحافي: جئنا لتحقيق الفوز، عموماً سننتظر الحسم في مباراة الإياب في زعبيل».

أبرز مدافع في العين، التونسي ياسين مرياح، يغيب لفترة طويلة بسبب «الرباط الصليبي».

ريبروف متخوف من الإصابة الجديدة التي لحقت بكوامي أمام الوصل.

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