مدرب العين ريبروف يفتح الباب للتعاقد مع بديل مرياح في الانتقالات الشتوية

المصدر: معاذ كمبال- العين

أكد مدرب فريق العين، الأوكراني، سيرجي ريبروف، أنهم سيعملون على التعاقد مع لاعب أجنبي في خانة الدفاع لتعويض الغياب الطويل للمدافع الدولي التونسي ياسين مرياح الذي انتهى موسمه مع الفريق، بعد إصابة بقطع في اربطة الركبة خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام مصر في نصف نهائي البطولة العربية.

وقال المدرب في المؤتمر الصحافي عقب التعادل 3-3 أمام الوصل في ذهاب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين رداً على موقفه من إصابة ياسين مرياح: " نأمل أن نستقطب لاعباً بديلاً خلال فترة الانتقالات الشتوية وسأتحدث مع الإدارة حول احتياجات الفريق في المرحلة القادمة"، وأضاف: "أشعر أيضاً بالقلق لإصابة كوامي التي تعرض لها في مباراة الوصل، وأتمنى أن نتفهم الوضع والأمر فيما يتعلق بالإصابات ليس بيدي".

وظهر تأثير غياب المدافع التونسي واضحاً في الخط الخلفي في لقاء "الإمبراطور"، إذ أن الأهداف الثلاثة جاءت بسبب أخطاء دفاعية واضحة دقت ناقوس الخطر وأظهرت حاجة الفريق لضرورة التعاقد مع مدافع، بعد أن كان مرياح قد أعطى دفاع "الزعيم" الصلابة التي كان يحتاجها مما انعكس ذلك في احتلال الفريق لصدارة الدوري.

وتضاعفت معاناة فريق العين في الجانب الدفاعي، بإصابة المدافع كوامي اتون خلال لقاء الأمس، إذ جرى تغير اللاعب بصورة اضطرارية في منتصف الشوط الثاني، وكان اللاعب طرفاً اساسياً في وظيفة قلب الدفاع إلى جوار التونسي ياسين مرياح.

وقال سيرجي ريبروف حول الإصابات التي دفعته للتغيير الاضطراري، قال: “إنني قلق بسبب الإصابات، هذا الشهر بالتحديد يعتبر صعباً لأننا سنخوض عدة مباريات، نحن مطالبون بالتعامل مع كافة المواجهات المقبلة بتركيزٍ عالٍ".

وفي المقابل، قال مدرب فريق الوصل، البرازيلي أودير هيلمان إن فريقه استحق نتيجة الفوز وليس التعادل 3-3 التي انتهت عليها المواجهة، مضيفاً أن فريقه لعب مباراة جيدة وكانت صفوفه منظمة وحصل على بعض الفرص التي كانت كفيلة بتغير النتيجة إذا ما استغلها لاعبو فريقه، وأختتم: "لقد جئنا لتحقيق الفوز، عموماً سننتظر الحسم في مباراة الإياب في زعبيل".

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