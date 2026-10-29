أزمة برشلونة الدفاعية متواصلة.. فليك يرفض المخاطرة بكوندي في مباراة ألافيس

رفض برشلونة المجازفة بمدافعه الفرنسي جول كوندي، وقرر استبعاده من مواجهة ديبورتيفو ألافيس، المقررة السبت المقبل على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، في ظل عدم تعافيه الكامل من إصابة في الكاحل، لتتواصل بذلك متاعب الفريق الدفاعية قبل المباراة.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن حالة التفاؤل التي سادت بداية الأسبوع بشأن إمكانية عودة كوندي إلى التدريبات الجماعية لم تدم طويلاً، بعدما لم يتحسن كاحله بالشكل الكافي إثر الالتواء الذي تعرض له خلال مواجهة ريال بيتيس، قبل نحو عشرة أيام.

وكانت خطة الجهاز الفني، بقيادة الألماني هانز فليك، تقضي بعودة المدافع الفرنسي إلى التدريبات الجماعية منتصف الأسبوع، تمهيداً للاستعانة به أمام ألافيس، بعدما غاب عن مباراتي برشلونة أمام باريس سان جيرمان، التي خسرها الفريق 2-4 في دوري أبطال أوروبا، وريال مدريد، التي انتهت بخسارته 1-2 في الدوري.

لكن كوندي شعر بآلام عند ارتداء حذائه، الأربعاء، ما دفعه إلى التدرب بصورة منفردة، قبل أن يتقرر الخميس عدم استعجال عودته، خشية تفاقم الإصابة في حال مشاركته قبل اكتمال تعافيه.

وتأتي هذه التطورات في توقيت صعب لبرشلونة، الذي يعاني غيابات دفاعية عدة، تشمل إريك غارسيا وأندرياس كريستنسن وتشافي إسبارت، الذي تأكد ابتعاده عن الملاعب لنحو سبعة أسابيع، ما يضع فليك أمام خيارات محدودة لإعادة ترتيب الخط الخلفي.

وفي ظل غياب كوندي، تبدو الخيارات المتاحة أمام المدرب مقتصرة على جواو كانسيلو وباو كوبارسي وجيرارد مارتين وأليخاندرو بالدي، مع إمكانية إجراء تعديلات على مراكز بعض اللاعبين لتعويض النقص.

ومن بين الحلول المطروحة الدفع ببرايان فاريناس في مركز الظهير الأيمن، فيما يبقى توظيف رودري أو فرينكي دي يونغ في قلب الدفاع خياراً أقل ترجيحاً.

وفي المقابل، تدرب أليكس كامبوس، مدافع الفريق الرديف البالغ 18 عاماً، مع الفريق الأول خلال الأيام الماضية، تحسباً لإمكانية ضمه إلى قائمة المباراة، في ظل الأزمة الدفاعية التي يواجهها برشلونة قبل لقاء ألافيس.