«توز» يتوّج بطلاً لـ «دبي كريك مايل» في ميدان

المصدر: جوني جبور ■ دبي

توّج الجواد «توز» بشعار إسطبلات «داكي» وإشراف المدرب بوبات سيمار، بلقب «دبي كريك مايل» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر لفئة «ليستد»، وجرى أول من أمس، في الشوط الخامس والرئيس من السباق الخامس في موسم سباقات نادي دبي لسباقات الخيل، وجرى على مضمار «ميدان» العالمي لسباق الخيل.

كما شهد السباق، في ثانية بطولاته الرئيسة، اكتساح المهر «كيرليس دبل روك» بقيادة الفارس فرناندو جارا، وبشعار الرحماني للسباقات وإشراف المدرب أحمد المحيربي، لـ14 من منافسيه، نحو الفوز بلقب بطولة «مجاني ستيكس» التي جرت في الشوط الافتتاحي، وخصصت للخيول العربية الأصلية «جروب 2» لمسافة 1900 متر رملي. وتضمن السباق، سبعة أشواط، أقيمت جميعها على المسارات الرملية، ورعتها «لونجين» بإجمالي جوائز بلغت 690 ألف درهم، بما فيها البطولتان الرئيستان «دبي كريك مايل» التي بلغت جوائزها 132 ألفاً و500 درهم، و«مجاني ستيكس» البالغ جوائزها 97 ألفاً و500 درهم.

وفي بقية النتائج، واصل الجواد «ريتش أند فيمص» تألقه بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب سالم بن غدير، عقب فوزه بقيادة الفارس مايكل بارزالونا بلقب الشوط الثاني «إيفيدانزا»، قبل أن ينتزع «فاير جروب» بشعار البشير سالم الحراري وإشراف المدرب مصبح المهيري وقيادة الفارس أنطونيو فريزو، لقب الشوط الثالث «ذا لونجين كونسيبت».

وفي أكثر الأشواط إثارة، واصل المهر «كفو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب بوبات سيمار، تألقه، بعدما حقق بقيادة الفارس تاغ أوشيه الانتصار الثاني على التوالي للموسم الحالي، بفوزه بالشوط الرابع «ذا لونجين إليغينت».

ووضع الملاك الروس بصمتهم على أشواط الأمسية، بعد أن تمكن «أزور كوست» لمالكه فلاديمير كازاكوف وإشراف المدرب بافيل فاشينكو وقيادة الفارس تاغ أوشيه، من فرض كلمته والظفر بلقب الشوط السادس «مردف ستيكس». واختتم «كنود» بشعار فوزي ناس وإشرافه، وقيادة الفارس ديفيد ايغان، الأمسية، بالفوز بلقب الشوط السابع.

• شهد السباق الخامس إقامة سبعة أشواط على المسارات الرملية بجوائز إجمالية بلغت 690 ألف درهم.

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