مدرب الوحدة: حارس النصر أنقذ فريقه في الشوط الأول

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

أكد مدرب الوحدة، الفرنسي غريغوري، أن حارس مرمى النصر أحمد شامبيه، أنقذ فريقه خلال المباراة التي جمعت الفريقين، أول من أمس، في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة المحترفين، وانتهت بالتعادل السلبي.

وقال في تصريحات صحافية: «لقد قام حارس النصر بدوره على أكمل وجه لإنقاذ فريقه أمام هجوم الوحدة، من خلال التصدي للعديد من الفرص الحقيقية الخطرة»، مشيراً إلى أن «الوحدة أهدر الفوز في الشوط الأول، حيث كان الأفضل والأخطر والأكثر وصولاً إلى المرمى وأضاع العديد من الفرص السانحة للتسجيل».

وخسر النصر فرصته في الخروج بنتيجة إيجابية على أرضه في لقاء الذهاب، ويبقى الحسم في استاد آل نهيان لمعرفة الفريق المتأهل للدور نصف النهائي.

وأوضح غريغوري: «كان هناك خطأ لمصلحة إسماعيل مطر، في أول دقيقتين داخل منطقة الجزاء، ولو تم احتسابه لكانت المباراة تغيرت تماماً، أعتقد أن فريق الوحدة كان الأفضل والأكثر سيطرة على المباراة ووصولاً إلى المرمى، بالتأكيد هذا أمر إيجابي، خاصة أن هناك لاعبين يوجدون في التشكيل الأساسي لأول مرة، وهناك لاعبون عائدون من الإصابة، ولذلك فإن الأداء الذي قدمه اللاعبون إيجابياً، وستكون فرصتنا أفضل في مباراة العودة».

بدوره، قال مدرب النصر، الأرجنتيني دياز: «إن النصر لم يظهر بالشكل المطلوب في الشوط الأول، نتيجة تفوق الوحدة دون وجود أي سبب لذلك، وفي الشوط الثاني نجح الفريق في العودة إلى مجريات المباراة، والفريق لم يخسر، وهناك شوطاً آخر في مباراة العودة، وكل شيء ممكن حدوثه».

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