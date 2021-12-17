عموري يستعيد بريقه مع شباب الأهلي.. يصنع ويسجل (صور)

المصدر: سيد مصطفى - دبي

استعاد نجم شباب الأهلي عمر عبدالرحمن «عموري» بريقه من جديد، وقاد فريقه لتحقيق فوز منطقي على عجمان، 2-1، الجمعة، في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس المحترفين لكرة القدم.

وأسهمت عودة عموري القوية في صناعة الهدف الأول من ضربة جزاء سجل منها حمدان الكمالي في الدقيقة 34، وأحرز الهدف الثاني «57»، قبل أن ينجح عبدالله جاسم في تقليص الفارق «65».

وبذلك يكون عجمان بحاجة للفوز بهدف نظيف لتخطي عقبة شباب الأهلي في مباراة العودة التي ستجمعهما على ملعب «البرتقالي» في الثالث من يناير المقبل، بينما يكفي «الفرسان» الفوز أو التعادل بأي نتيجة للعبور إلى الدور نصف النهائي.

وجاءت المباراة قوية وحماسية من الطرفين، إذ نجح عجمان في افساد خطط شباب الأهلي لتسجيل هدف في وقت مبكر، ويرجع الفضل في ذلك لتألق الحارس، علي الحوسني، الذي نجح في التصدي لانفراد ماجد حسن ومنع هدف مُحقق «5».

وظهرت بصمات عموري، الذي منح حارب عبدالله، تمريرة سحرية داخل الصندوق، لم يجد المدافع عبدالله صالح حلا سوى عرقلة حارب لم يتردد معها حكم اللقاء في احتسابها ضربة جزاء، انبرى لها حمدان الكمالي ونفذها بنجاح على يسار الحارس.

ودخل شباب الأهلي الشوط الثاني بالأفضلية نفسها التي كان عليها في الحصة الأولى، ليتألق عموري بإضافة الهدف الثاني، حينما تلقى الكرة في مكان صعب داخل الصندوق وسدد كرة أرضية استقرت على يسار الحارس.

وبينما اطمئن شباب الأهلي إلى النتيجة ظهر عجمان في وقت مثالي وتمكن مدافعه عبدالله جاسم من تقليص الفارق بإضافة هدف فريقه الأول إثر كرة ركنية لعبها عصام سحتيت، وانقض عليها برأسه في غياب تام من المدافعين.

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