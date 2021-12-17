الحبتور وبن دري في نهائي كأس ونستون تشرشل للبولو

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تأهل فريق الحبتور إلى نهائي كأس ونستون تشرشل للبولو بفوزه على فريق مهرة هيسكث 10-7، ليواجه فريق بن دري على اللقب بعدما هزم الأخير نظيره فريق الإمارات 6-3 مواصلاً عروضه القوية من دون خسارة.

ويدخل فريق الحبتور المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه على مهرة هيسكث في مباراة قوية ليعود بها إلى الواجهة من جديد.

في المقابل، فإن فريق بن دري رغم غياب أبرز لاعبيه، فإن مشاركة خالد بن دري عوّضت غياب شقيقه محمد، وترك انطباعاً أن الفريق لا يؤثر فيه غياب لاعب، فهو يلعب السهل الممتنع ويحترم خصومه ويلعب بقوة وعناد طوال المباراة.

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