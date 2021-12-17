النصر يفك صيام 5 جولات بالفوز على الوصل

المصدر: جوني جبور ■ دبي

استعاد النصر نغمة الانتصارات بفوزه الصعب على مضيفه الوصل، بفارق سلة «60-58»، أول من أمس، في الجولة 14 وقبل الختامية بالدور التمهيدي من دوري كرة السلة، التي سجلت فوز الشارقة على ضيفه الوحدة «83-66»، ومواصلة ابتسام الأرض بوجه أصحابها بفوز شباب الأهلي على البطائح «83-75».

وأنهى النصر سلسلة الهزائم التي رافقته في الجولات الخمس الماضية، ليتخلى بفوزه على الوصل عن المركز الأخير، رافعاً رصيده إلى النقطة 18 بفارق نقطة عن الوحدة متذيل الترتيب، فيما حافظ شباب الأهلي على مركز الصدارة برصيد 27 نقطة، بفارق نقطتين عن ملاحقه الشارقة، واحتفظ البطائح والوصل بمركزيهما الثالث والرابع برصيد 20 و19 نقطة على التوالي.

وفاجأ النصر جاره الوصل، بعد ربع أول أنهاه «العميد» متفوقاً بفارق 11 نقطة وبنتيجة «21-9»، كانت كفيلة للفريق الأزرق لضمان الفوز بالمباراة، رغم نيل أصحاب الضيافة «الإمبراطور» الأفضلية بنتيجتي الربعين الثاني والثالث «21-12 و17-16»، خصوصاً أن الربع الرابع انتهى بالتعادل «11-11».

وعرف الشارقة كيفية تحقيق انتصاره المستحق على الوحدة، بنيل لاعبي «الملك» الأفضلية المطلقة في المراحل الثلاث الأولى للمباراة بواقع «22-17 و24-18 و23-7»، فيما اكتفى «العنابي» بنيل الأفضلية في الفترة الرابعة «24-14».

وضمن شباب الأهلي انتصاره على البطائح خلال مجريات الشوط الأول، بعد أن نجح «فرسان السلة» في فرض أفضليتهم على نتيجتي الربعين الأول والثاني «28-22 و22-15»، خصوصاً أن البطائح لم يتمكن من العودة بنتيجة المباراة، رغم نيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الربعين الثالث والرابع «19-16 و19-17».

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