انطلاق دورة إعداد مُقيّمي قضاة الملاعب الجُدد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

انطلقت في مقر اتحاد كرة القدم، أمس، محاور الدورة التدريبية لإعداد مُقيّمي الحكام الجدد، التي يُنظمها اتحاد الكرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر الجاري، بمشاركة 22 حكماً دولياً سابقاً وحكم درجة أولى.

وحضر افتتاح الدورة المدير التنفيذي للشؤون الفنية والمنتخبات عمر يبرودي، وعضو لجنة الحكام عبدالله كرم، ومدير إدارة الحكام لي بروبرت، والمدير الفني ريتشارد ميلين، والمسؤول الفني للمحاضرين والمُقيّمين أحمد يعقوب.

وتأتي الدورة في إطار حرص واهتمام اتحاد كرة القدم في دعم البرامج الفنية للجنة وإدارة الحكام من خلال توفير الدورات التدريبية وورش العمل، واستقطاب أفضل المحاضرين من الاتحادين الدولي والآسيوي، ضمن دعمه الشامل والمستمر لتطوير كل منتسبي منظومة التحكيم الإماراتية.

وتتناول الدورة التي يُدير محاور محاضراتها المحاضران الدوليان إسماعيل الحافي، وعصام عبدالفتاح، كيفية القيام بآلية تقييم أداء الحكام في الحالات التحكيمية التي يتم رصدها خلال المباريات.

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