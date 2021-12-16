شباب الأهلي يستقبل عجمان في "ظروف استثنائية"

المصدر: سيد مصطفى - دبي

يستقبل شباب الأهلي، عجمان، عند السادسة من مساء الغد، ضمن مواجهات مرحلة الذهاب للدور ربع النهائي من مسابقة كأس المحترفين لكرة القدم. ويسعى شباب الأهلي "حامل اللقب" للخروج بنتيجة كبيرة تسهل من مهمته في لقاء الإياب عطفا على الظروف التي يعيشها منافسه والذي يعاني من غيابات عده، تصل إلى حد غياب خمسة لاعبين دفعة واحدة من التشكيلة الأساسية التي يعتمد عليها المدرب الصربي، غوران.

وسبق للفريقين أن التقيا في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، وانتهت لمصلحة شباب الأهلي بهدف دون رد. وستكون المباراة فرصة جيدة للمدرب الوطني مهدي علي لتجهيز لاعب خط الوسط عمر عبد الرحمن، والذي ظهر لبعض الوقت في مباراة النصر الأخيرة في الدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي، 1/1.

وغاب "عموري"، عن الملاعب لنحو عام تقريبا بداعي الإصابة في الركبة، ما دفع بإدارة ناديه السابق الجزيرة، لفسخ العقد مع اللاعب بالتراضي، لينتقل بعدها إلى شباب الأهلي في الفترة الشتوية للموسم الماضي دون أن يُشارك في أي مباراة.

ويعول الجميع على عمر عبد الرحمن الكثير للعودة إلى سابق مستواه بعد أن ترك فراغا كبير على صعيد المنتخب الوطني لم يستطيع أي لاعب أن يعوضه خلال فترة غيابه. في المقابل، فإن عجمان الذي يُقدم موسما استثنائيا مع مدربه الصربي، غوران، يطمح للوصول إلى أبعد نقطة في مسابقة كأس المحترفين والمنافسة على اللقب، خصوصا أنه نجح في اقصاء الشارقة من تلك البطولة بالتعادل معه ذهابا على ملعبه، 2/2، والتعادل 3/3 في مباراة العودة بعد أن كان متأخراً 1/3.

وسيكون غوران في امتحان هو الأصعب له هذا الموسم، اذ سيواجه شباب الأهلي من دون ثلاثي شباب الأهلي المعار لصفوف البرتقالي، وهم البرازيلي ليونادرو، وسعيد سليمان وسعيد جاسم، وفقاً لنظام إعارتهم من ناديهم الأصلي، شباب الأهلي، والذي يقضي في أحد بنوده بعدم مشاركتهم في أي مباراة مع عجمان ضد شباب الأهلي في المسابقات المحلية.

كما سيفتقد البرتقالي لأبرز لاعبيه، وهو التونسي فراس بالعربي، والذي يتواجد مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب، وصعد برفقته إلى المباراة النهائية صُحبة المنتخب الجزائري، فيما يستمر غياب لاعب خط الوسط، حسين عبد الرحمن بداعي الإصابة.

ولكن مدرب عجمان، أظهر ثقة كبيرة في مجموعة البدلاء والذين سيدفع بهم في تلك المباراة، وفي مقدمتهم اللاعب الشاب عصام سحتيت، ولاعب الخبرة، عبد الله صالح، كما أن هناك تفكير في الدفع بالثنائي محمد هلال ومحمد الشحي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news