"شامبيه" يقود النصر للتعادل أمام الوحدة في كأس الرابطة

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

قدم حارس مرمى فريق النصر أحمد شامبيه واحدة من أجمل مبارياته اليوم، وقاد النصر للتعادل أمام الوحدة في ذهاب ربع النهائي من كأس رابطة المحترفين، بعدما تصدى للعديد من الهجمات ليخرج فريقه متعادلاً سلبياً في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد آل مكتوم بنادي النصر، ليتأجل الحسم إلى لقاء الإياب.

وشهد الشوط الأول سيطرة وحداوية كاملة على مجريات المباراة، وتفنن لاعبو الفريق في إضاعة الفرص أمام التألق الكبير لحارس مرمى النصر أحمد شامبيه، الذي تصدى بشكل رائع لهجمات الوحدة، ووقف بمفرده أمام كافة الهجمات الوحداوية التي بدأت من الدقيقة الثالثة، وحتى نهاية الشوط الأول، حيث لم يشهد هذا الشوط سوى هجمة واحدة للنصر في الدقيقة 45، عن طريق عبدالعزيز الكعبي الذي سدد، ولكن حارس الوحدة محمد الشامسي تصدى للكرة وأخرجها إلى ركنية.

وفي الشوط الثاني واصل شامبيه تألقه، بالقيام بدور المدافع وإنقاذ مرماه من انفراد تام أمام إسماعيل مطر، وبدأ النصر مجاراة هجمات الوحدة بالتواجد في منطقة الهجوم، وأضاع لاعب منتخب الرأس الأخضر ريان مينديز، أخطر فرص النصر في مناسبتين حيث تأخر في تسديد الكرة الأول وهو داخل منطقة الجزاء ليخرجها فارس جمعة ببراعة.

وتكفل محمد الشامسي، بالتصدي لانفراد تام أمام المرمى وسط ذهول دكة بدلاء العميد، ورد البرازيلي جواو بيدرو، بإضاعة فرصة خطرة وهو داخل منطقة الجزاء لتتوالي الهجمات من الفريقين دون جدوى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news