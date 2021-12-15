الشارقة يستجيب لطلب برشلونة ويعلن انتقال الدكتور برونا إلى "الكاتالوني"

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أعلن نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر«تويتر» انتقال طبيب النادي، الدكتور ريكاردو برونا للعمل مجددا مع ناديه السابق برشلونة الإسباني. وقالت شركة الشارقة لكرة القدم اليوم إنها وافقت على الطلب الذي تقدمت به إدارة برشلونة في إطار العلاقات الطيبة بين الناديين.

وكشفت الشركة عن أنه سيتم الإعلان عن هوية الطبيب الجديد قريبا. وكان مدرب برشلونة الجديد تشافي أصر على عودة برونا من أجل وضع حد لسلسلة الإصابات التي لحقت بعدد كبير من نجوم الفريق في الفترة السابقة.

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