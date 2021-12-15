فوز «بن دري» و«مهرة هيسكث» في كأس ونستون تشرشل للبولو

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شهدت المباراة الافتتاحية لبطولة كأس ونستون تشرشل للبولو 2021، التي أقيمت على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، فوز فريق بن دري على فريق الحبتور بالهدف الذهبي، وفي المباراة الثانية حقق فريق مهرة هيسكث فوزاً مستحقاً على منافسه فريق الإمارات بسبعة أهداف مقابل خمسة أهداف.

وتستكمل مباريات الدور التمهيدي اليوم، حيث من المقرر أن يلتقي فريق مهرة هيسكث مع فريق الحبتور في الثالثة إلا ربعاً، فيما يلعب فريق بن دري مع فريق الإمارات في الرابعة عصراً.

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