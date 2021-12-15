العربي يتصدر.. ودبا الفجيرة يستحوذ على أرقام «الهواة»

المصدر: محمد فاضل ■ أم القيوين

واصل فريق العربي صدارته لدوري الدرجة الأولى بختام الجولة العاشرة، بعد فوزه على البطائح بهدف نظيف، كما حافظ دبا الفجيرة على مركز الوصيف بعد فوزه على «جلف إف سي» (8-2)، بينما حل فريق الحمرية لأول مرة في الموسم الحالي في المركز الثالث، بعد فوزه على الجزيرة الحمراء (2-1)، وعاد دبا الحصن للواجهة باحتلاله المركز الرابع بعد فوزه على الرمس بخماسية نظيفة، ويتصدر فريق العربي الترتيب العام برصيد 25 نقطة، يليه دبا الفجيرة 24، ثم الحمرية 22، ثم دبا الحصن والبطائح ولكل منهما 20 نقطة، وحتا 17، والفجيرة ومصفوت 12، ثم الذيد والرمس 9 نقاط، وجلف إف سي 8، والجزيرة الحمراء 7، والتعاون 6، ومسافي 5، وستي نقطتان.

وبرزت سبعة مشاهد في الجولات الماضية:

جمهور العربي

أعاد جمهور العربي الروح التي كان يتمتع بها جمهور أندية الهواة، من خلال حضوره بشكل كبير، والبقاء في مدرجات الملعب بعد المباراة التي فاز بها العربي على البطائح بهدف نظيف، والاحتفال مع لاعبيه بمختلف الأساليب الجميلة.

استحواذ دبا الفجيرة

واصل فريق دبا الفجيرة استحواذه على أرقام بطولة الدوري حيث مازال يعد هجومه الأقوى برصيد 27 هدفاً، ودفاعه أحد أفضل ثلاثة خطوط باستقباله خمسة أهداف فقط، إضافة إلى العربي والبطائح، كما أن هدافي البطولة من الأجانب والمواطنين هما من لاعبي النواخذة.

عامر عمر

تصدر لاعب دبا الفجيرة عامر عمر صدارة ترتيب الهدافين المواطنين بتسجيله سبعة أهداف في منافسات الدوري، وثلاثة أهداف في تمهيدي الكأس من مجموع 10 مباريات خاضها الفريق، بواقع هدف لكل مباراة، وهو رقم غير مسبوق في نسبة التسجيل على مستوى دوري الهواة.

رقم قياسي

واصل فريق العربي تحقيقه النتائج الإيجابية المتسلسلة بعد أن حقق 12 نتيجة إيجابية من دون خسارة، وأصبح قريباً من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم فريق دبا الفجيرة، والذي حقق 13 انتصاراً متتالياً منذ الموسم 2014-2015، بقيادة مدربه الأسبق المصري طارق السيد عبدالغفار الذي يدرب الحمرية حالياً.

هداف استثنائي

انفرد مهاجم دبا الفجيرة البرازيلي دياغو دا سيلفا، بصدارة هدافي دوري الدرجة الأولى برصيد 17 هدفاً في منافسات تمهيدي الكأس والدوري بعد أن سجل هدفين في مرمى «جلف إف سي» متصدرا ترتيب هدافي الدوري بـ9 أهداف، وبواقع هدف في كل مباراة، مما يعد رقماً استثنائياً قياساً بالمواسم الماضية.

إصابات مسافي

مازال فريق مسافي الفريق الأكثر تضرراً بسبب الإصابات التي لحقت بالفريق الذي يقدم أداء جميلاً، لكنه يخسر النقاط، وهو ما وضع الفريق في مركز متأخر.

هدوء الحصن

أصبح فريق دبا الحصن الأفضل استثماراً لملعبه، عندما سجل 17 هدفاً على أرضه وأمام جمهوره ليواصل زحفه نحو المقدمة بهدوء، خصوصاً بعد تحقيقه انتصارين متتاليين.

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