محمد فاضل - دبي

لم يكن المهاجم الفرنسي، ياسين بن طيب، يتوقع أن يتصدر ترتيب هدافي دوري الدرجة الأولى لكرة القدم (الهواة)، خلال تجربته مع نادي العربي، لكنه نجح في فرض حضوره الهجومي بتسجيل سبعة أهداف وضعته في صدارة الهدافين، وأسهمت في تعزيز طموحات فريقه في المنافسة على لقب البطولة، مؤكداً أن تألقه ثمرة العمل المتواصل والثقة بإمكاناته، إلى جانب المساندة التي يحظى بها من زملائه.

وقال بن طيب (29 عاماً) لـ«الإمارات اليوم»: «لم أكن أتوقع تصدر ترتيب الهدافين، لكنني أعرف إمكاناتي، وأعمل بجد لتطوير مستواي وتسجيل مزيد من الأهداف».

وسجل المهاجم الفرنسي أهدافه السبعة بواقع ثلاثة أهداف (هاتريك) أمام الجزيرة الحمراء، وهدفين في مرمى الفجيرة خلال الفوز بنتيجة (4-1)، ومثلهما أمام بالم سيتي في المباراة التي انتهت لمصلحة العربي بنتيجة (5-2).

وعن فرص العربي في المنافسة على اللقب، قال: «نمتلك فريقاً قوياً يضم لاعبين مميزين في جميع المراكز، وإذا واصلنا العمل معاً فستكون لدينا فرصة كبيرة للفوز بالدوري».

وأشاد بن طيب بمدرب الفريق الجزائري فؤاد بومضل، موضحاً أن علاقته باللاعبين تجمع بين القرب الإنساني والانضباط الفني، وقال: «المدرب قريب منا مثل الأخ، لكنه يعرف كيف يتعامل معنا عندما لا تسير الأمور بالشكل المطلوب».

وأضاف: «نعمل كثيراً على تحسين إنهاء الهجمات، لأن المدرب يعرف أننا قادرون على تسجيل أهداف أكثر، لذلك يخصص تدريبات أسبوعية لتطوير فاعليتنا أمام المرمى».

وأكد أن جميع زملائه يساعدونه على التسجيل، مشيداً باللاعب البرازيلي ويسلي وقدرته على صناعة الفرص الهجومية، وعن خسارتي العربي أمام دبا والذيد، أوضح أن استقبال الهدف الأول يصعّب مهمة الفريق، خصوصاً أمام المنافسين الذين يتراجعون إلى الدفاع ويغلقون المساحات، مشدداً على أهمية المبادرة بالتسجيل واستثمار الفرص.

ورفض اعتبار تسجيله ثلاثة أهداف أمام الجزيرة الحمراء دليلاً على ضعف المنافس، مؤكداً أن العربي نجح في استثمار الفرص بصورة أفضل.

وأوضح بن طيب، الذي يبلغ طوله 187 سنتيمتراً، أنه خاض الموسم الماضي تجربة مع نادي مونس البلجيكي، قبل الانتقال إلى العربي لخوض تجربة جديدة، بعدما لعب في الدرجتين الرابعة والخامسة في فرنسا، والثانية والثالثة في بلجيكا. ووصف المستوى الفني لدوري الدرجة الأولى بالجيد، مشيراً إلى أهمية الجانب البدني في المنافسة.

وعن دوري المحترفين الإماراتي، أكد أنه يتابع ملخصات بعض المباريات، لكنه لا يشجع نادياً محدداً، إذ يركز حالياً على تجربته مع العربي.