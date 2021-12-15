عجمان يفقد نصف قوته أمام شباب الأهلي بسبب كأس العرب و«نظام الإعارات»

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

يواجه عجمان أزمة نقص في صفوفه قبل مباراة شباب الأهلي الجمعة المقبل في ذهاب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين لكرة القدم. ودفع تأهل تونس إلى نصف نهائي كأس العرب، إلى تأكد غياب الدولي فراس بالعربي، عن اللقاء.

وستلعب تونس مع مصر اليوم، وفي حالة فوزها ستلعب النهائي يوم 18 الجاري، أما في حالة الخسارة فستلعب أيضاً مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والذي يقام في اليوم ذاته.

وسيفتقد عجمان كذلك ثلاثة لاعبين مهمين، هم البرازيلي ليونادرو، وسعيد سليمان وسعيد جاسم، وفقاً لنظام إعارتهم من ناديهم الأصلي، شباب الأهلي، والذي يقضي في أحد بنوده بعدم مشاركتهم في أي مباراة مع عجمان ضد شباب الأهلي في المسابقات المحلية.

كما سيغيب عن تشكيلة «البرتقالي» لاعب خط الوسط، حسين عبدالرحمن، الذي يعاني إصابة قد يطول أمدها، بحسب ما أكد مدير الفريق محمد حسين، لـ«الإمارات اليوم»، حيث أوضح: «هذه الغيابات ستكون مؤثرة في عجمان، فغياب خمسة لاعبين دفعة واحدة ومن العناصر الأساسية أمر صعب على أي فريق».

وأضاف: «صحيح أننا نملك البديل الكفء والجاهز، ولكن الغيابات الكثيرة سيكون لها تأثير على التجانس داخل أرضية الملعب وأيضاً على مقاعد البدلاء، لأن خيارات المدرب بلا شك ستكون محدودة، لكننا على ثقة بأن اللاعبين سيقدمون كل المطلوب منهم في تلك المباراة».

وحول التحضيرات لمباراة شباب الأهلي واستئناف الدوري، قال إنه تعذر على الفريق خوض أي مباراة ودية لظروف مشاركة المنتخب في كأس العرب ولارتباطات الأندية الأخرى سواء المحلية أو الزائرة في الفترة السباقة. وشدد على أن الفريق تدرب بالشكل المطلوب لخوض التحدي المقبل في الكأس.

• بالعربي يغيب عن عجمان في كأس الرابطة بسبب مشاركته مع منتخب تونس بكأس العرب.

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