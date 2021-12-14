الإعلان عن برنامج بطولة العالم للسباحة ومهرجان الألعاب المائية في أبوظبي

المصدر: الإمارات اليوم

كشفت اللجنة المنظمة عن تفاصيل برنامج بطولة العالم للسباحة (25 مترا) ومهرجان أبوظبي للألعاب المائية إلى جانب الفعاليات المصاحبة والتي تشمل ماركت ستريت وقرية البطولة التي تقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي للسباحة (فينا)، خلال الفترة 15 -21 الشهر الجاري في الاتحاد أرينا وياس باي.

وستتاح قرية البطولة وفعاليات ماركت ستريت للزوار الاستمتاع بأنشطة البرنامج الحافل والمشوق على مدار 6 أيام من الرياضة والترفيه العائلي والتجارب الثقافية الغنية وفرصة لقاء نخبة رياضيي العالم.

وتشهد البطولة مشاركة 1182 رياضيا في جميع البطولات والمسابقات، حيث ينطلق البرنامج بأجندته الحافلة بسباق التتابع المختلط داخل المياه المفتوحة 4 مرات 1500 متر، ضمن مهرجان أبوظبي للألعاب المائية والذي تقام منافساته في الواجهة البحرية لجزيرة ياس ( ياس باي)، يوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021، وذلك في تمام الساعة 12 ظهراً ،بمشاركة 13 منتخبا ، ومن المتوقع أن يختتم السباق بتمام الساعة 1:30 ظهرا، وسيتوج أبطاله عند الساعة 2:15 ظهرا.

كما يعقد يوم الأربعاء الموافق 15 ديسمبر 2021 في تمام الساعة 3:30 عصرا المؤتمر الصحفي الرسمي لانطلاق الحدث العالمي المرموق الذي يقام بمشاركة اكثر من 1100 رياضي يمثلون أكثر من 180 دولة، وذلك في ماركت ستريت المجاورة للاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

وأكملت اللجنة المنظمة كافة التجهيزات لاستضافة الحدث العالمي، لاسيما في ظل اكتمال وصول الوفود المشاركة، الأمر الذي يؤكد قيمة وأهمية الحدث العالمي الكبير.

وتفتتح بطولة العالم رسميا يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر، على أن يقام حفل الافتتاح الرسمي في الخامسة مساءً، وتمتد منافسات البطولة حتى 21 ديسمبر بمشاركة نخبة من أبطال السباحة للمسافات القصيرة في العالم الذي سيتنافسون في 44 مسابقة مختلفة للسباحة بمسافات تتراوح من 50 مترًا إلى 800 متر. ومن أبرز تلك المنافسات سباق السباحة الحرة للرجال وللسيدات لمسافات 200 متر و400 متر، بالإضافة إلى سباقات التتابع والمنافسات الفردية للرجال والسيدات كسباحة الظهر وسباحة الصدر والفراشة.

وعلى مدى الأيام الستة، تبدأ المنافسات في الساعة 9:30 صباحًا بينما تبدأ سباقات نصف النهائي والسباقات النهائية الساعة السادسة مساء.

وفي يوم الخميس 16 ديسمبر، تنطلق المنافسات عند الثامنة صباحاً بنهائيات ماراثون كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة لمسافة 10 كم للرجال، فيما تنطلق منافسات السيدات عن الساعة 11 صباحا، ويتوج أبطال الماراثون للفئتين في تمام الساعة 1:15 ظهرا، فيما تبدأ التصفيات التأهيلية لبطولة العالم للسباحة عند التاسعة والنصف صباحاً، ثم تنطلق عند السادسة مساءً النهائيات.

أما يوم الجمعة 17 ديسمبر، فتنطلق المنافسات في الاتحاد أرينا عند التاسعة والنصف صباحاً بالتصفيات التأهيلية لبطولة العالم للسباحة، على أن تقام النهائيات عند السادسة مساء، وفي التوقيت ذاته يكون برنامج يوم السبت 18 ديسمبر.

وتبدأ مسابقات يوم الأحد 19 ديسمبر بتصفيات بطولة العالم للسباحة عند الساعة 9:30 صباحاً و تقام النهائيات الخاصة عند الـ 6 مساءً، وتتضمن منافسات اليوم ذاته بطولة العالم للغطس للفرق: رجال، سيدات، متزامن مختلط (3 متر) بداية من الساعة 10:15 صباحاً، تعقبها بداية من الساعة 12 ظهراً التصفيات التأهيلية لبطولة العالم للغطس العالي: سيدات (الجولة 1 و2) ، ومن بعدها منافسات الرجال.

وتقام يوم الإثنين 20 ديسمبر، تصفيات بطولة العالم للسباحة بداية من التاسعة والنصف صباحاً على أن تقام النهائيات عند السادسة مساءً ، وتنطلق عند الساعة 10:30 صباحاً منافسات بطولة العالم للغطس للفرق: رجال، سيدات، متزامن مختلط (10 أمتار)، وتليها التصفيات التأهيلية لبطولة العالم للغطس العالي: سيدات ورجال (الجولة 3 و4) ومن ثم التتويج.

وسيكون الختام يوم الثلاثاء 21 ديسمبر، بإقامة تصفيات بطولة العالم للسباحة بداية من التاسعة والنصف صباحاً، ثم النهائيات الخاصة بها بداية من الساعة 6 مساءً، على أن ينطلق حفل الختام بداية عند الثامنة والنصف مساءً.

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