«ألعاب القوى» تقص شريط ميداليات الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية

افتتحت دولة الإمارات حصادها من الميداليات في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026»، بعدما توّج سليمان عبدالرحمن بالميدالية الفضية في نهائي سباق 400 متر للرجال، مسجلًا زمنًا قدره 44.99 ثانية، بفارق 0.09 ثانية فقط عن التايلاندي جوشوا أتكينسون، الذي أحرز الذهبية بزمن 44.90 ثانية. كما شارك إيمانويل باميديلي في النهائي وسجل زمنًا قدره 45.97 ثانية.

كما سجلت أمينات قمر الدين زمنًا قدره 23.61 ثانية في تصفيات سباق 200 متر للسيدات، فيما سجل عبد القدوس علي زمنًا قدره 21.05 ثانية في نصف نهائي سباق 200 متر للرجال، بعدما كان قد تأهل من التصفيات بزمن 21.07 ثانية.