شباب الأهلي يكسر حاجز 100 نقطة في سلة النصر

المصدر: جوني جبور ■ دبي

تخطى فريق شباب الأهلي حاجز الـ100 نقطة، بفوزه العريض على ضيفه النصر «102-82»، أول من أمس، ضمن الجولة 13 من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة، والتي شهدت أيضاً فوز الوصل على الوحدة «74-67»، والشارقة على البطائح «73-72».

وعزز شباب الأهلي «حامل اللقب» صدارته للترتيب العام، بالارتقاء إلى النقطة 25، بفارق نقطتين عن ملاحقه الشارقة، فيما حافظ البطائح رغم الخسارة على مركزه الثالث برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة عن الوصل الرابع، وواصل النصر والوحدة شراكتهما على صعيد المركز الأخير برصيد 16 نقطة لكل منهما.

وفرض شباب الأهلي أفضليته المطلقة على مجريات لقاء النصر، التي قادت «فرسان السلة» إلى بسط هيمنتهم على نتائج الفترات الأربع للمباراة بواقع «28-24 و25-24 و27-17 و22-17» وتحقيق انتصارهم العريض.

وفي ديربي «الإمارة الباسمة»، فرط البطائح في فرصة إنهائه الربع الأول متقدماً بفارق سبع نقاط وبنتيجة «21-14»، بعد أن نجح الشارقة في استعادة اتزانه نحو انتزع فوز في الرمق الأخير، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والثالث ومن ثم الرابع بواقع «25-20 و20-19 و14-12».

وواصل الوصل عروضه القوية، بعد أن نجح «الإمبراطور» في ضمان الفوز بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني، ومن ثم الربع الرابع «25-19 و22-17 و17-15»، فيما اكتفى الوحدة بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث «15-10» التي لم تكن كافية له بالعودة بنتيجة المباراة.

• 102 نقطة سجلها شباب الأهلي في سلة النصر بالجولة 13 من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة.

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