العين يهزم بيراميدز المصري في الودية الـ14 خلال الموسم الجاري

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

اختبر مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، 18 لاعباً في المباراة الودية التي فاز فيها فريقه مساء أول من أمس بهدف نظيف على حساب فريق بيراميدز المصري، والتي أقيمت خلف الأبواب المغلقة على استاد خليفة بن زايد، ضمن استعدادات «الزعيم» للاستحقاقات المقبلة التي تنتظره في المسابقات المحلية.

وذكر الموقع الرسمي لنادي العين: «كان لافتاً عودة ثنائي خط الوسط أحمد برمان ومحمد جمال والمدافع البرازيلي رفائيل بيريرا للمشاركة، وهو ما يعطي المدرب خيارات أكثر في وسط الملعب، وسجل هدف الفوز لابا كودجو في الدقيقة 22».

وتحمل تجربة بيراميدز الرقم 14 في عدد اللقاءات الودية التي خاضها الفريق منذ فترة المعسكر التحضيري، وهو ما جعله أحد أكثر أندية دوري أدنوك للمحترفين خوضاً للمواجهات التحضيرية، ما منح المدرب فرصة الوقوف على أكبر عدد من اللاعبين وتحضيرهم للقاءات المقبلة.

وينتظر أن يلتحق لاعبو الفريق الدوليون بصفوف الفريق خلال اليومين المقبلين، بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب في كأس العرب، إذ سيواجه «الزعيم» الوصل مساء يوم الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة المحترفين.

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