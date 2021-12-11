احتفاء خاص بالإنجاز الكبير للدراج محمد المطيوعي في بطولة العرب

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

شهد الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البادل تنس، والفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ورئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، والأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة خالد المدفع، ورئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية محمد بن فاضل الهاملي، والفريق ركن متقاعد سعيد بن خلف الرميثي والعديد من الشخصيات، الاحتفال الذي أقامه مدير الموارد البشرية والخدمات المؤسسية بـ"دوبال القابضة"، أحمد المطيوعي، وذلك بمناسبة فوز نجله محمد بميداليتين تاريخيتين في البطولة العربية للدراجات في مصر، التي انتهت مؤخراً وشهدت تتويج الإمارات بـ 44 ميدالية.

ويعد أحمد المطيوعي من النجوم البارزين في منتخب الدراجات لأصحاب الهمم، كما يعمل مستشارا لرئيس اتحاد الدراجات وعضوا في لجنة المنتخبات. ويقدم نجله محمد مستوى مميز للغاية في الفترة الاخيرة، خاصة بعد التألق الكبير في بطولة العرب بمصر.

وأشاد بوعصيبة بما قدمه الدراج الصاعد والمتميز محمد المطيوعي في البطولة العربية، وقال إنه "سيكون مستقبل اللعبة وسيقوم الاتحاد بدعمه بكل الطرق التي تؤهله للتواجد في مختلف السباقات خاصة وأنه من الدراجين الموهوبين ويملك القدرة على تحقيق العديد من الإمكانيات".

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