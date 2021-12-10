تعادل البطائح والنصر في دوري الصالات.. بنتيجة كبيرة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تعادل فريقا البطائح والنصر بنتيجة 6-6، اليوم الجمعة في قاعة نادي البطائح في قمة منافسات الجولة 16 لدوري كرة الصالات.

وبموجب هذه النتيجة أصبح رصيد البطائح 37 نقطة في المركز الاول، والنصر 28 نقطة في المركز الثالث.

وسجل اهداف البطائح كل من احمد السويدي وسعود خلفان ونوفل الطائي ومحمد علي وبرونو لوسيانو واحمد عبد الله، بينما أحرز أهداف النصر لاعب البطائح لوسيانو بالخطأ في مرماه والبرازيلي فينيكيوس روسو (هدفين)، وخالد حارب، والبرازيلي بيدرو هنريك ومواطنه باربوسا.

وفي مباراة أخرى، فاز اتحاد كلباء على الشارقة بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت في ملعب الحمرية سجلها كل من البرازيلي ايغور باولو وعبدالله عبد المجيد ليصبح رصيد نمور الصالات والشارقة 23 نقطة في المركزين الخامس والسادس.

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