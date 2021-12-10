دبا يطلب صدارة مؤقتة لـ «الهواة» من «جلف إف سي»

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

تشهد منافسات الجولة العاشرة لدوري الدرجة الأولى لأندية الهواة اليوم، إقامة ثلاث مباريات، لعل أبرزها، سعي دبا الفجيرة لاعتلاء صدارة المسابقة حين يواجه فريق «جلف إف سي»، بينما يلتقي مسافي الفجيرة، ويستضيف مصفوت الذيد، وتقام المباريات الساعة الرابعة و40 دقيقة عصراً. بينما في يوم غد، تقام أربع مباريات، يلعب فيها العربي مع البطائح، والجزيرة الحمراء مع الحمرية، ويستضيف دبا الحصن الرمس، بينما تقام مباراة سيتي والتعاون بملعب التعاون.

ويتطلع دبا الوصيف بـ21 نقطة إلى تجديد فوزه على صاحب المركز الحادي عشر «جلف إف سي» البالغ رصيده 8 نقاط، والاستحواذ على الصدارة بانتظار ما ستؤول إليه مواجهات الغد، ويبحث فريقا مسافي 5 نقاط، والفجيرة 9 نقاط، عن فوز مهم لتحسين المواقع في مواجهة مهمة لهما، وهو هدف فريقا مصفوت والذيد نفسه ولكل منهما 9 نقاط.

وسيكون هدف العربي المتصدر بـ22 نقطة، هو تأمين القمة غداً، حين يواجه البطائح، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 20 نقطة في أبرز مباريات الجولة. ويدرك الفريقان أن نقاط المباراة ستكون مؤثرة في رسم ملامح الصعود لدوري أدنوك للمحترفين، رغم أن البطولة لاتزال لم تبلغ منتصف الطريق، كونها تجمع فريقين طامحين للصعود.

ويتطلع الحمرية الرابع بـ 19 نقطة إلى الفوز على مضيفه الجزيرة الحمراء الحادي عشر برصيد 7 نقاط، في مباراة صعبة للغاية على الفريقين، خصوصاً بعد أن استعاد الأخير نغمة الانتصارات، وحقق فوزين متتاليين.

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